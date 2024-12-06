Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

6 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 6 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2024 Cuma, 09:36
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 6 Aralık 2024 Cuma...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Gram altın: 2 bin 953 TL

Çeyrek altın: 4 bin 965 TL

Cumhuriyet altını: 19 bin 784 TL

Ons altın: 2 bin 642 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 Cuma altın fiyatları…

Yarım altın: 9 bin 932 TL

Gremse altın: 49 bin 376 TL

Tam altın: 19 bin 696 TL

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