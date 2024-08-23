Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini: 'İktidarın başka çaresi yok'

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, benzer bir mesaj reel sektör tarafından hükümete özel olarak iletildi. Yetkililerin daha yüksek bir zam konusundaki endişeleri anladığını ancak herhangi bir söz vermediğini söyleyen kişiler, görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Türk hükümeti de Bloomberg’e yorum yapmayı reddetti.