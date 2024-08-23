Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini: 'İktidarın başka çaresi yok'
Her geçen gün artan fiyatlar ve hayat pahalılığıyla boğuşan asgari ücretliler iktidardan gelecek zam haberini bekliyor.
Öte yandan asgari ücret tartışmaları finans piyasalarının da odağında yer almayı sürdürüyor.
2025 yılı asgari ücretine yapılacak artış AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden popülist politikalara dönüp dönmeyeceğini gösterecek.
Asgari ücretle ilgili son sözü söyleyecek olan Erdoğan, hayat pahalılığı mücadele eden seçmenlerin gözüne girmek için geçmişte asgari ücreti önemli ölçüde zam yapmış ve bu yıl için yüzde 49 artırmıştı.
Finans piyasaları bu artışın iç talebi körükleyerek şu anda yüzde 62 olan enflasyonu kontrol etmeyi zorlaştırdığını düşünüyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38’e ve 2025 sonuna kadar da yüzde 14’e düşürme hedefininden uzaklaştırıyor.
Türkiye’de işgücünün üçte birinden fazlası asgari ücretli. Ancak 2023’te yeniden seçilmesinden bu yana Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğinde daha piyasa dostu politikalara odaklanan bir ekonomi ekibi kurdu.
Şubat ayında göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan nominal faiz oranını yüzde 50’ye yükseltti.
Bloomberg'e göre, yabancı yatırımcılar, 2025 yılı için Merkez Bankası’nın öngördüğü enflasyon hedefine daha yakın duran daha düşük bir ücret artışı umuyor.
Deutsche Bank analistleri Christian Wietoska ve Yiğit Onay, yıl sonu enflasyonunun yüzde 42, 2025 yılı için ise yüzde 23 olacağını ve fiyat baskılarının gelecek yıl daha da azalacağını tahmin ediyor.
Analistler,"Bu da 2024’te olduğu gibi 2025’te de asgari ücrete tek bir zam yapılacağı varsayımıyla yüzde 25-30’luk bir artış anlamına geliyor" dedi.
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, benzer bir mesaj reel sektör tarafından hükümete özel olarak iletildi. Yetkililerin daha yüksek bir zam konusundaki endişeleri anladığını ancak herhangi bir söz vermediğini söyleyen kişiler, görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Türk hükümeti de Bloomberg’e yorum yapmayı reddetti.
"YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ARTIŞ ENFLASYON HEDEFİNİ ZORLAŞTIRIR"
Asgari ücret artışının Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleriyle uyumlu tutulması, yatırımcılara ülkenin enflasyonu kontrol altına alma konusunda ciddi olduğu sinyalini verecek. Erdoğan daha önce büyümeyi hızlandırmak için ucuz krediyi teşvik ederek fiyat baskılarını artırmıştı.
Wietoska ve Onay, "Yüzde 30’un üzerindeki herhangi bir artış, Merkez Bankası’nın enflasyon yörüngesinde yıl sonu enflasyon görünümünü 2025 sonuna kadar elde etmeyi zorlaştıracaktır. Tüketicilerin alım gücünü desteklerken aynı zamanda enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırlamak için yüzde 25’e yakın bir artış muhtemelen ideal olacaktır" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nuri Şahin'den ayrılık açıklaması
- 'AKP'de moraller bozuk, vekiller kavgalı'
- Yabancılardan Türk lirası uyarısı!
- Bakanlıktan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması
- Turkcell'den ilk açıklama geldi!
- Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
- Bakan Tekin açıkladı: Okulların açılması ertelendi mi?
- ‘Korurum’ diyorsa bilin ki bitirir!
- Yabancılardan dikkat çeken asgari ücret tahmini
- 'Fenerbahçe transfer yasağı getirtti'