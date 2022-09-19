Yabancıların en fazla alım satım yaptığı hisse senetleri
Son dönemde yabancı yatırımcıların piyasaya yeniden girdiği ve borsada alım yaptıkları görülüyor.
Ekonomist'in haberine göre; Yabancı takas oranı dip seviyelerden dönmek üzere konumlanırken, bilançoların beklentileri aşması ve likiditenin artması da yatırımcıları BİST’e yönlendiriyor. TCMB’nin verilerine göre; 19 Ağustos ile biten haftada yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 366 milyon dolarlık alım yaptı. Bu, dokuz aylık periyotta en yüksek tutarlı haftalık alım oldu. 22-29 Ağustos haftasında da yabancı yatırımcılar alım yapmaya devam etti ve ilgili haftada borsada yüzde 0,42 oranında alım gerçekleştirdi.
2022’nin başından itibaren borsada yoğun şekilde satış yapan yabancı yatırımcıların son dönemde alıma geçtiği görülüyor. Bu süreçte başta bankacılık olmak üzere hisselere gelen alımlar, borsadaki yükseliş hareketini de destekleyen bir unsur oldu.
TCMB’nin verilerine göre; 19 Ağustos ile biten haftada yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 366 milyon dolarlık alım yaptı. Bu, dokuz aylık periyotta en yüksek tutarlı haftalık alım oldu.
Böylece ağustos ayının ilk üç haftasında borsada toplam yabancı alımı tutarı 724 milyon dolara ulaşırken yabancıların hisse senedi stok tutarı ise 16,9 milyar dolardan 18,2 milyar dolara yükseldi. 19 Ağustos ile biten haftada BİST’te hisse senetlerinde yabancı payı da yüzde 35’in üzerine çıktı ve haziran ayındaki seviyesini yakaladı.
Nureddin Nebati'nin borsa açıklaması yapmasının hemen ardından BİST100'de bankacılık hisseleri neredeyse hemen her gün peş peşe tava yapmıştı. Yabancıların girdikleri hisselere bakıldığında ise banka hisselerindeki yatırımlarının sınırlı olduğu görülüyor.
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