Yabancıların en fazla alım satım yaptığı hisse senetleri

Son dönemde yabancı yatırımcıların piyasaya yeniden girdiği ve borsada alım yaptıkları görülüyor.

Ekonomist'in haberine göre; Yabancı takas oranı dip seviyelerden dönmek üzere konumlanırken, bilançoların beklentileri aşması ve likiditenin artması da yatırımcıları BİST’e yönlendiriyor. TCMB’nin verilerine göre; 19 Ağustos ile biten haftada yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 366 milyon dolarlık alım yaptı. Bu, dokuz aylık periyotta en yüksek tutarlı haftalık alım oldu. 22-29 Ağustos haftasında da yabancı yatırımcılar alım yapmaya devam etti ve ilgili haftada borsada yüzde 0,42 oranında alım gerçekleştirdi.

2022’nin başından itibaren borsada yoğun şekilde satış yapan yabancı yatırımcıların son dönemde alıma geçtiği görülüyor. Bu süreçte başta bankacılık olmak üzere hisselere gelen alımlar, borsadaki yükseliş hareketini de destekleyen bir unsur oldu.