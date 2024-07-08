Yandaştan iktidara 'yeni vergi' önerisi! 'Bir defaya mahsus...'
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinden verdiği haberde, zenginlere vergi teklifinde bulundu.
Türkiye’deki ekonomik krizin sorumlusu olarak pandemi, depremler ve Ukrayna-Rusya savaşı gösterilen haberde, "Pandemi, 6 Şubat 2023 depremleri ve savaşın tetiklediği küresel krizin ekonomiye etkilerini azaltmak için zenginden bir defaya mahsus 'aktif vergisi' alınsın" denildi.
Haberde, "Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önünde duran 2023 beyannameleri üzerinden alınacak vergilere ek olarak tahsil edilecek yüzde 0,5-1’lik bir vergi hem asrın felaketinin yükünü önemli miktarda hafifletir hem de Hazine’yi daha fazla borçlanmaktan kurtarır" ifadeleri kullanıldı.
Yapılacak düzenleme ile küçük mükellefin kapsam dışı bırakılması kaydedilirken, son olarak 1994 yılında DYP-SHP koalisyon hükümetinin çıkarttığı Ekonomik Denge Vergisi benzeri düzenlemede "öz kaynaklarıyla yatırım yapan cezalandırılmasın" ifadeleri kullanıldı.
Haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin faturasının sanılandan daha büyük olduğu belirtilirken, "Türkiye’de yüzlerce holding var. Bu holdinglere bağlı iştirakler ile yönetimindeki şahıslara ait yüksek varlıklar dikkat çekiyor. Kişi ve kurumların belli bir seviyenin üzerinde varlığından vereceği yüzde 1’lik katkıyla Türkiye, depremin ağır yükünü kolayca omuzlayabilir" denildi.
Dünyadan örnekleri sıralayan Yeni Şafak gazetesi, Türkiye'de dolar milyoneri 44 bin kişi, 18 de dolar milyarderi olduğunun altı çizildi.
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