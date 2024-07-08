Yandaştan iktidara 'yeni vergi' önerisi! 'Bir defaya mahsus...'

Haberde, "Gelir İdaresi Başkanlığı’nın önünde duran 2023 beyannameleri üzerinden alınacak vergilere ek olarak tahsil edilecek yüzde 0,5-1’lik bir vergi hem asrın felaketinin yükünü önemli miktarda hafifletir hem de Hazine’yi daha fazla borçlanmaktan kurtarır" ifadeleri kullanıldı.