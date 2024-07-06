Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

Otomobil üreticileri AB'nin Çin malı elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerine tepki gösteriyor. Çin'de üretim yapan markaların hangi oranlarda zam yapacakları netleşiyor.

Reuters
06 Temmuz 2024 Cumartesi, 13:21
Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara (EV) uyguladığı ek vergilerin cuma günü yürürlüğe girmesiyle birlikte, bazı otomobil üreticileri fiyatlarını artırıp artırmayacaklarını veya buna karşılık başka önlemler alıp almayacaklarını değerlendiriyor.

Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

Şimdiye kadar sadece Tesla fiyatları artırmayı planladığını açıklarken, Çinli markalar MG ve NIO bu yıl içinde Avrupa'daki araçlarının maliyetini artırabileceklerini öne sürdü.

Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

TÜKETİCİLERE YANSITILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Analistler, Çin'de üretim yapan diğer üreticilerin de ekstra maliyetin bir kısmını tüketicilere yansıtacağını düşünüyor.

Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

Otomobil üreticilerinin kasım ayında kesinleşecek olan geçici tarifelere verdikleri yanıtlar netleşmeye başladı.

Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

BYD 

Şirkete yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, mevcut %10'luk vergiye ek olarak %17,4'lük en düşük tarife artışıyla karşı karşıya olan Çinli otomobil üreticisi, AB'de satılan elektrikli araçların fiyatlarını artırıp artırmayacağına henüz karar vermedi.

Kaynaklar, geçici vergiler yürürlüğe girmeden önce herhangi bir karar alınmayacağını söyledi.

Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

CHERY

Çinli otomobil üreticisi, İspanya'daki EV Motors ile ortak bir girişim yoluyla İspanya'da planlanan EV üretiminin, AB'ye yapılan ithalat üzerindeki tarifeleri dengelemeye yardımcı olacağını söyledi.

Şirketin başkan yardımcısı Charlie Zhang, Barselona'daki tesiste üretimin yılsonuna kadar başlamasının beklendiğini söyledi.

Zhang, tesisin otomobil üreticisinin Avrupa'daki orta ve uzun vadeli üretim planlarını karşılamak için yeterince büyük olmadığını ve şirketin olası ikinci bir tesis aradığını da sözlerine ekledi.

Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

MG

Çinli SAIC Motor tarafından üretilen MG'nin bir sözcüsü Fransa'da Reuters'a verdiği demeçte, özellikle MG4 modeline atıfta bulunarak, otomobil üreticisinin stoklarında "fiyatları artırmadan kasım ayına kadar" araç bulunduğunu söyledi.

MG'nin İtalya müdürü Andrea Bartolomeo, markanın şu an için ülkedeki otomobil serisinde herhangi bir fiyat değişikliği planlamadığını söyledi.

AB, SAIC tarafından üretilen elektrikli araçlara %37,6 oranında gümrük vergisi uyguluyor.

Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

NIO

Çinli otomobil üreticisi, ön tarifelerin bir sonucu olarak Avrupa'daki otomobillerinin fiyatını ayarlayabileceğini söyledi. Şirket, önlemler Kasım ayında kesinleşmeden önce AB ile bir çözüme ulaşmayı umduğunu da sözlerine ekledi.

NIO, elektrikli araçlarında %20,8'lik bir gümrük vergisiyle karşı karşıya.

Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

POLESTAR

Çinli Geely'nin sahibi olduğu İsveçli otomobil üreticisi, ilk çeyrekte faaliyet zararı açıklamasının ardından, tarifeleri ve otomobil fiyatları üzerindeki baskıyı dengelemek için "hafifletici önlemler" alması gerektiğini söyledi.

Bir şirket sözcüsü, bu tür adımların tedarik zinciri genelinde maliyet azaltımlarını içerebileceğini, ancak daha fazla işten çıkarmaları içermeyeceğini sözlerine ekledi.

Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

SAIC MOTOR 

Çinli otomobil üreticisi cuma günü yaptığı açıklamada, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan karşılaştığı ekstra vergilerle ilgili bir duruşma talep edeceğini söyledi.

Devlete ait otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu, soruşturma sırasında SAIC tarafından sunulan bazı bilgileri ve karşı argümanları gözden kaçırdı" dedi.

Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

TESLA 

Otomobil üreticisi, tarifelerin bir sonucu olarak Avrupa sınırlarındaki yüksek maliyeti telafi etmek için Model 3'ün fiyatını artırmayı planlıyor.

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