Son gümrük vergisi kararlarının ardından hangi markalar zam yapacak? Chery, Tesla, BYD, MG...

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Çinli otomobil üreticisi, İspanya'daki EV Motors ile ortak bir girişim yoluyla İspanya'da planlanan EV üretiminin, AB'ye yapılan ithalat üzerindeki tarifeleri dengelemeye yardımcı olacağını söyledi.

Şirketin başkan yardımcısı Charlie Zhang, Barselona'daki tesiste üretimin yılsonuna kadar başlamasının beklendiğini söyledi.

Zhang, tesisin otomobil üreticisinin Avrupa'daki orta ve uzun vadeli üretim planlarını karşılamak için yeterince büyük olmadığını ve şirketin olası ikinci bir tesis aradığını da sözlerine ekledi.