Yarısı Bizden konut kampanyasının ayrıntıları netleşti: Hibe ve kredi şartları belli oldu

Soru: Her konut veya iş yeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek?

Cevap: Hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin lira hibe ve 350 bin lira kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.