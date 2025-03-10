Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere soruşturma: Carrefoursa, Migros, ŞOK ve BİM incelemeye alındı

ŞOK'tan KAP'a yapılan açıklamada ise, kendilerinin de dahil olduğu bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklamayı yaptı:

"Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, bu aşamada soruşturma konusundaki teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri veya cezai yaptırımla karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamaz. Konuyla ilgili gelişmeler, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır."