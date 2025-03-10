Rekabet Kurumu'ndan zincir marketlere soruşturma: Carrefoursa, Migros, ŞOK ve BİM incelemeye alındı
Rekabet Kurulu Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden bazıları hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kararının ardından ilgili şirketlerden açıklamalar geldi.
Rekabet Kurulu, Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden Carrefoursa, BİM, Migros ve ŞOK’a yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Soruşturma kararının ardından şirketlerden açıklamalar peş peşe geldi.
Carrefoursa, BİM, ŞOK ve Migros’un da aralarında bulunduğu şirketlere yönelik soruşturmanın başlatıldığı açıklandı. Üç şirket de yaptıkları açıklamalarla, soruşturma haberini doğruladı. Soruşturma haberiyle birlikte, şirketlerin hisselerinde düşüşler yaşandığı bildirildi.
BİM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Rekabet Kurumu tarafından, aralarında Şirketimizin de bulunduğu bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri veya cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamaz. Konuyla ilgili gelişmeler, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, soruşturma bildirimlerinin kendilerine ulaştığı belirtilerek, bunun kanun ihlali anlamına gelmeyeceği vurgulandı. Migros yetkilileri, süreci yakından takip edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.
ŞOK'tan KAP'a yapılan açıklamada ise, kendilerinin de dahil olduğu bazı perakende şirketleri ve tedarikçilere yönelik iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklamayı yaptı:
"Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.
Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, bu aşamada soruşturma konusundaki teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri veya cezai yaptırımla karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamaz. Konuyla ilgili gelişmeler, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak zamanında kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Carrefoursa’dan yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Rekabet Kurumu tarafından, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Kanun'un 41. maddesi uyarınca, aralarında Şirketimizin de bulunduğu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı perakendeci ve üretici/tedarikçi teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir.
Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri veya cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamaz. Konuyla ilgili gelişmeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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