Garanti BBVA, sendikasyon kredisini 415 milyon dolar tutarla yeniledi

Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 05.12.2023 - 11:12

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, yurt dışı borçlanma programı kapsamında sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak sendikasyon kredisi anlaşmasını yüzde 100 oranında yeniledi.

259,5 milyon dolar ve 142,5 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 19 ülkeden 35 bankanın katılımıyla imzalandı. Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanılacak kredinin toplam maliyeti sırasıyla SOFR+yüzde 3,50 ve Euribor+yüzde 3,25 olarak gerçekleşti.

Sendikasyon kredisi Garanti BBVA'nın kömürden çıkış taahhüdüyle paralel şekilde düşük karbonlu ekonomiye geçiş sağlayacak yatırımların ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı için kullanılacak.

"İKLİM KRİZİ VE KAPSAYICI BÜYÜMEYE YÖNELIK HEDEFLERİMİZİ YENİLEDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, sağladıkları sendikasyon kredisiyle öncelikli olarak ülkenin dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek verdiklerini bildirdi.

Kredi sözleşmesine entegre ettikleri performans kriterleriyle Garanti BBVA'da stratejik olarak önceliklendirdikleri iklim krizi ve kapsayıcı büyümeye yönelik hedeflerini yenilediklerini kaydeden Baştuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilediğimiz bu sendikasyon kredisine entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik performans hedefleri doğrultusunda da kömür yakıtlı termik santral ve termal kömür madenciliği faaliyetlerini finanse etmeme kararımızı destekleyecek çalışmalarımıza ivme kazandıracağız. Yine bu kredideki bir diğer performans hedefimiz de sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik. Bu kapsamda enerji verimli projeler, yenilenebilir enerji ve düşük karbon üretim teknolojileri yatırımları, döngüsel ekonomi, su kaynaklarının verimli kullanımı, kadın girişimciler, mikro işletmeler, sosyal ve temel hizmetlere erişimin güçlendirilmesi, doğal afetlerden kaynaklı finansman ihtiyacı gibi sosyal sürdürülebilirlik alanlarına kaynak sağlayacağız. Bankamız, uluslararası piyasalardaki itibarı ve güçlü finansal yapısıyla ülkemize yurtdışından finansman sağlamaya ve dış ticaretin finansmanını desteklemeye devam edecek."