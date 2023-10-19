Meclis'e sunuldu: Garantili geçişin faturası katlanıyor

Yayınlanma: 19.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 03:00

Meclis’e sunulan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine göre, trafik garantileri ve katkı ödemeleri kapsamında bu yıl için ayrılan ödenek 53.6 milyar TL’ydi. Haziran sonu itibarıyla harcama 23.7 milyar TL oldu. Karayolları bütçesinden garanti ödemelerine gelecek yıl için ayrılan ödenek 73.8 milyar TL. 2025 tahmini 136.4 milyar TL. 2026 tahmini de 163.2 milyar TL.

Garanti ve katkı ödemeleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinden de bu yıl için 2.7 milyar TL’lik ödenek ayrılmıştı. Haziran sonu itibarıyla 1.4 milyar TL harcama yapıldı. Garanti ödemeleri için gelecek yılki bütçe teklifi 4.9 milyar TL, 2025’te 6.5 milyar TL, 2026’da da 7.6 milyar TL ödenek öngörüldü.

Sağlık Bakanlığı bütçesine göre hastanelerin hizmet alımı yoluyla sunduğu hizmetler için bu yıl 18.9 milyar TL başlangıç ödeneği ayrıldı. Gelecek yıl 26.1 milyar TL, 2025’te 32.1 milyar TL, 2026’da da 36.4 milyar TL ödeme yapılması öngörülüyor. Şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli olarak da bu yıl için öngörülen başlangıç ödeneği 27.7 milyar TL’ydi. Haziran sonu itibarıyla harcama 12.2 milyar TL oldu. Gelecek yıl için 57.5 milyar TL, 2025’te 65.7 milyar TL, 2026’da da 62.8 milyar TL bütçe ayrıldı.