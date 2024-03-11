Garanti BBVA'da temettü teklifi açıklandı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:13

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:13

Bankaların temettü teklifleri belli oluyor. Son açıklama Garanti BBVA'dan geldi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 3,1190 TL, net ise 2,8071 TL temettü teklifini genel kurula sunacak.

Açıklamada 2023 yılında oluşan vergi sonrası 87,33 milyar TL'lik kâr ile ilgili olarak bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 5'ine tekabül eden 210 milyon TL birinci nakit brüt temettü, 12,89 milyar TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 311,90 olan 13,1 milyar TL nakit brüt temettü bedelinin ortaklara dağıtılmasının genel kurul onayına sunulacağı ifade edildi.