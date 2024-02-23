Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ, enflasyonist dönemin zorluklarına dikkat çekti: 'Nakitten biz de rahatsızız'

Ekonomi yönetiminin kredi kartı kullanımına kısıtlama getirilmesi yönündeki açıklamaları çoğalırken bu konuya ilişkin Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Bu enflasyonist ortamda nakit paradan kurtuluş kolay olmaz. Biz de nakit paranın kalktığı bir dünya isteriz, zaten herkes ister. Dijitalleşmiş bir bankayız ama bütün gişelerimiz nakitle dolu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 10:18
Garanti BBVA Genel Müdürü Baştuğ, enflasyonist dönemin zorluklarına dikkat çekti: 'Nakitten biz de rahatsızız'
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Ekonomi yönetiminin kredi kartı kullanımına kısıtlama getirilmesi yönündeki açıklamaları çoğalırken bu konuya ilişkin tartışmalar genişliyor.

İş dünyasından gelen "Asıl nakiti kaldırın kayıtdışının komple önüne geçin" itirazlarını değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şu vurguyu yaptı. "Kredi kartı ile ilgili bir önlem konuşuluyor ama detay bilmiyoruz. Henüz açıklanan bir şey yok. Nakit kullanımının sınırlanması konusuna gelince bu enflasyonist ortamda nakit paradan kurtuluş kolay olmaz. Biz de nakit paranın kalktığı bir dünya isteriz, zaten herkes ister. Dijitalleşmiş bir bankayız ama bütün gişelerimiz nakitle dolu. Hoşnut değiliz ama nakit kullanımının kalkması için ekonomi ve toplumun dönüşmesi gerekiyor." Artan dijitalleşme ile şube kullanım alışkanlıklarının değiştiğini de söyleyen Baştuğ, “Bizim işlemlerimizin yüzde 2’si şubelerden yapılıyor artık. Bu oran eskiden yüzde 5’ti. Bu sebeple de şubeler optimize oldu. Her yıl 10-15 şube kapanıyor artık” dedi.

‘500 TL’ YORUMSUZ

Garanti BBVA Teknoloji’nin İstanbul Pendik'teki merkezi, dün yapılan basın toplantısı ile tanıtıldı. Burada soruları yanıtlayan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, "25 yıl önce, bankacılığın geleceğinin teknolojiyle mümkün olacağını öngörerek 1998’de Garanti Teknoloji’yi kurduk. Bugün mobil uygulamamıza dakikada 35 bin kişi giriş yapıyor" dedi.

Teknoloji kampüsünü tanıtan Garanti BBVA Teknoloji Genel Müdürü Fatih Bektaşoğlu ise merkezde 2 bin 400 mühendisin çalıştığını, sistemin son 25 yılda bu alanda toplamda 5 milyar doları aşan yatırımla kurulduğunu söyledi. Teknoloji merkezinde Türkiye'deki tüm ATM'lerin anlık izlendiği bölümde "ATM arızaları çok oluyor mu" sorusuna "Arıza değil ama banknotlar çok kullanıldığı için ATM'ler biraz sık boşalıyor bu günlerde" diyen Bektaşoğlu “500 TL'lik banknot gerekiyor mu" sorusunu ise "Ona ben yorum yapmayayım" şeklinde yanıtladı.


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