Gayrimenkul siteleri için GİB zorunluluğu getirildi

31 Mayıs 2022 Salı, 08:45

Taşınır-taşınmaz alım-satım sitelerinin, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) sürekli bildirme zorunluluğu getirildi.

Söz konusu karan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğinde yer aldı.

Tebliğe göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içinde gerçekleştirdikleri söz konusu işlemlere ilişkin olarak GİB’e bildirimde bulunacak.

BANKA HESAP BİLGİLERİNİ DE İÇERECEK

Verilecek bilgiler; hizmetin sağlandığı internet adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini içerecek.

GİB, belirlenecek başka bilgileri de isteyebilecek.

Bu sitelere ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında GİB’e bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorunda olacaklar. İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacaklar.

İLK BİLDİRİMLER 1 AĞUSTOS’A KADAR

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1 Ağustos’a kadar GİB’e yapacaklar.

Tebliğ kapsamında ayrıca bu yükümlülerin halen yayında olan ilanlar ile 31 Mayıs’a kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs’a kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran’da yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos’a kadar yapmaları gerekiyor.