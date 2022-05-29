Özelleştirme İdaresi’nin yeni onayları ve taşınmaz satış ilanları Resmi Gazete’de

29 Mayıs 2022 Pazar, 02:24

AKP iktidarı, başta Hazine’ye ait olmak üzere kamunun sahip olduğu taşınmazları satmayı sürdürüyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, bu kapsamda mülkiyetleri Maliye Hazinesi’ne ait olan Ankara Gölbaşı İncek-İmar Mahallesi’ndeki iki parsel taşınmazın satışına onay verildi. Yan yana iki parselin büyüklükleri 2 bin 680 metrekare. İhalede en yüksek teklifi ise 9.5 milyon TL ile Altınova Tuğra ile Şüheda Konaç’tan oluşan ortak girişim grubu verdi. Bölgede şu anda satılık daire fiyatları 1 milyon 750 bin TL’den başlarken, ortalama 100 metrekarelik konutlara dahi 2 milyon TL’ye yakın fiyatlar isteniyor.

Bunun dışında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yatırımcılara yeni bir duyuru daha yaptı. Bu duyuru da yeni satışları öngörüyor. Amasya Merkez Hızırpaşa’daki 625 ve 615 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar satışa çıkarıldı. Duyuruya göre, İstanbul Küçükçekmece Halkalı’da 1770 metrekare büyüklüğündeki arsa paylı mesken nitelikli bağımsız bölüm satılacak.

22-23 Haziran’da

Muğla Bodrum Gökçebel’de ise yan yana olan sekiz parsel ile farklı noktalardaki iki parsel daha satışa çıkarıldı. Bu yerlerin toplam büyüklüğü de 22 bin 152 metrekare. Genelde ağaçlık ve boş alanlar. Yanlarında da yerleşim yerleri bulunuyor. Gökçebel’deki 1157 metrekare büyüklüğündeki başka bir yer daha satışa çıkarıldı. Burası da yanında binaların bulunduğu boş bir alan. Duyuruya göre, geçici teminat tutarları 150 bin TL’den 9 milyon TL’ye kadar değişiyor. Son teklif tarihleri 22 ve 23 Haziran. İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma ile sonuçlandırılacak.