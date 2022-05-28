Resmi Gazete'de yayımlandı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara'daki taşınmazın satışını onayladı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara'daki 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satışına onay verdi.
ÖİB'in konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programındaki Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihale sonuçlandı.
Taşınmazın, ihalede 9 milyon 550 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren "Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ - Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu"na satılmasına karar verildi.
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