Gaziantep bölgesi 20 yıldır bitirilmeyen GAP projesinin Barak Su Yolu ayağını bekliyor: Antep fıstığı suya hasret

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

Siyasetçilere “boş vaatler” nedeniyle tepki gösteren Antepli fıstık üreticileri “Su olsa mahsulümüz 3-4 kat artacak. Hem biz doğru düzgün para kazanacağız hem de tüketici fıstığa rahat ulaşacak” dedi.

Yıllık yaklaşık 250 bin ton üretilen antep fıstığının toplama sezonunda Gaziantep’teyiz. Dünyada fıstık üretim alanlarında ilk sırayı yüzde 38 ile İran alırken ikinci sırada yüzde 35 ile Türkiye, üçüncü sırada yüzde 9 ile Amerika var. Buna karşın üretimde Amerika ilk sırada, İran ikinci Türkiye üçüncü sırada.

Türkiye’de susuzluk nedeniyle rekolte de düşüyor. Geçen yıl 230 bin ton olan rekoltenin bu yıl 140 bin tona gerilemesi bekleniyor. Çiftçilere bu düşüşün sebebini sorduğumuzda aldığımız tek cevap, ‘Su yok’ oluyor. Ancak ‘su gelirse beş yılda Amerika’yı geçeriz’ diyorlar.

Hayatı boyunca fıstıkçılık yaptığını söyleyen Gaziantep Nizip’e bağlı Kesiktaş köyü muhtarı Bekir Yılmaz, “Barak Su Yolu Projesi ile Fırat’ın suyu ovaya getirilecek ve çiftçi toprağını sulayabilecek. Ama yıllardır siyasilerin verdiği vaatler boş çıktı. Bu öfke bir gün patlayacak” diyor.

‘SULANIRSA VERİM ARTAR’

Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Deniz de “Proje başlandığında sulanmayan bir karış toprak kalmayacaktı. Devlet Su İşleri’nde projeler hazır ama adım atılmıyor. Şu anda 250-300 kilo ürün alınan bir tarla düzgün sulansa 600 kilo alınır” yorumunu yapıyor.

TEMA Orman ve Kırsal Kalkınma Bölümü Yerel Proje Koordinatörü Dr. Hüseyin Tekin de projenin oy sömürme aracı olduğunu belirterek “Bölgede su ihtiyacı artıyor. Hem yağış azalıyor hem de hava ısınıyor. Su gelmezse bölgede yetişen tarım ürünleri de azalacak” diyor.