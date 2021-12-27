Gaziantepli iş insanları: Düzenlemeler tutmazsa etkisi daha fazla olur

27 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2022 yılının kesinlikle 2021’den daha zor olacağına işaret ederek “Zorluk sadece döviz kurundan kaynaklanmıyor. Dünya değişiyor buna ayak uydurmak gerekiyor. Pazarcılık mı yapacağım, uluslararası ticaret mi, buna karar vermek lazım” dedi.

GAİB’nin düzenlediği İhracatın Yıldızları ödül töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Kileci, son bir ayda yaşanan şokun geçtiğini kaydederek “Önce yaptıklarımız hep pansumandı. Tedavi edildiyse sorun yok. Biz kumarcı değiliz, varsayımlarla iş yapamayız. Müşterimiz altı aylık plan getiriyor, ben nasıl altı ay sonrası için fiyat vereyim. Şu anda mecbur kalmadıkça kimse fiyat veremiyor. Bugün 2 dolara aldığım hammaddenin yarın 4 dolara çıkmayacağının garantisi yok. Herkes kendini hedge etmeye çalışıyor. Döviz bazlı değişken maliyetlerimiz var. Kurda istikrar istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kileci, enflasyon, faiz ve kurun uyum halinde olması, dolar kurunun 12 TL seviyesine olması gerektiğine dikkat çekerek “Kur 18 TL de, 10 TL’de olmamalı çünkü maliyetleri kurtarmaz. Kur orada ya da burada değil, istikrarlı olmalı. Tüm temennimiz politikaların uzun süreli olması. Bu seferki düzenlemeler tutmazsa bundan sonraki zarar da etki de daha fazla olur” dedi.

198 ÜLKEYE İHRACAT

Kileci, bölgeden 198 ülkeye ihracat yaptıklarını, 2020’de 9.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bu yıl yüzde 30 büyüyerek 2021 yılını 12 milyar dolara yakın ihracat seviyelerinde kapatacaklarını söyledi.

Bölgenin şu anda Türkiye ihracatına yüzde 5-6 pay aldığını bunu gelecek 3-4 yılda yüzde 10-15’e çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Kileci, bunu yeni iplik fabrikalarıyla değil, insana, hammaddeye ve lojistik alanına yapacakları yatırımlarla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İHRACATIN YILDIZLARI’NA ÖDÜL

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne kayıtlı 13 bine yakın üyeden en çok ihracatı gerçekleştiren ilk 100 firma, düzenlenen törenle “İhracatın Yıldızları” ödülünü aldılar. İhracatın Yıldızları listesinde ilk 10 sırasında Oba Food, Sanko, Altunkaya ve Şölen Çikolata, Mutlu Makarnacılık, Gülsan Sentetik, Akınal Sentetik, Dost Kardeşler, Kartal Halı ve Köksan Pet yer aldı.

