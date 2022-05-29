Gaziantep'te şeftali hasadı başladı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şeftali üreticileri hasat telaşı yaşıyor.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, ilçede 200 dekar alanda üretimi yapılan şeftalinin hasadına başlandığını söyledi.
Yeşilyurt, Altınüzüm ve Sulumağara mahallelerinde "tüylü/tüysüz Bursa" ile erkenci "rich may" çeşitlerinin yetiştirildiğini belirten Köse, her yıl 15 Mayıs'ta yapılan hasadın bu yıl hava şartlarından dolayı geciktiğini ifade etti.
Köse, şeftalide verimin düşük olduğunu da dile getirdi.
Yeşilyurt Mahallesi'nde şeftali yetiştiren Ahmet Aslan, 40 dönümlük bahçesinde 1600 şeftali ağacı bulunduğunu, Suriye sınırına 5 kilometre mesafedeki bahçesinden topladığı mahsulü Hatay'dan gelen ihracatçı firmaya sattığını söyledi.
Ürünün kalitesinin son derece iyi olduğunu belirten Aslan, "Bu yıl kış şartlarından dolayı rekoltemiz düşük ama fiyatlar iyi. Her sene 70 ton civarında ürün alıyordum. Bu yıl beklentim 25 ton civarında. Kilosunu 10 liraya bahçemizde ihracatçıya veriyorum. Onlar da Balkan ülkeleriyle Rusya'ya satıyorlar" dedi.
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