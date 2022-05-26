Isparta'da gül hasadına başlandı
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, 38 bin dönüm alana ekilen güllerin hasadı başladı.
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı kentte gül çiçeğinin açmasıyla üreticiler hasada başladı. Güneşin yağ oranını azaltması nedeniyle sabah erken saatlerde bahçelerine giden çiftçiler, topladıkları ilk gülleri fabrikalara gönderdi.
Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da gül üretiminin yaklaşık 38 bin dönümlük alanda yapıldığını söyledi.
BU YIL VERİMLİ GEÇECEK
Bu yılki hasadın kışın yağan yoğun kar ve yağmurun etkisiyle verimli geçeğini belirten Çelik, herhangi olumsuz hava şartıyla karşılaşmadıkları takdirde sezonu istedikleri gibi geçireceklerini ifade etti.
Çelik, bu yıl yaklaşık 15 bin ton rekolte beklentisinde olduklarını kaydetti.
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