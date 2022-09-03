Gazprom'dan Kuzey Akımı için açıklama

03 Eylül 2022 Cumartesi, 14:51

Gazprom’dan cumartesi günü yapılan açıklamada Siemens Energy’nin Kuzey Akım Boru Hattı’nda bozuk parçaların onarımı için yardıma hazır olduğu ancak çalışmaları gerçekleştirmeye uygun bir alan bulunmadığını duyurdu.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, yapılan açıklamada iki şirket arasında yapılmış anlaşma uyarınca Siemens Energy’nin Kuzey Akım Boru Hattı’nda yaşanan sorunların onarımını gerçekleştirdiği ve Gazprom’un gaz aktarımına engel olduğunu iddia ettiği bozuk parçaların onarılması için yardıma hazır olduğu belirtildi.

ALMANYA’YA GAZ TEDARİKİNİ DURDURACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI



Gazprom, Cuma gecesi bir türbinde petrol sızıntısı tespit ettiklerini ve Almanya’ya gaz tedarikini durduracaklarını açıklamıştı. Şirket onarımın sadece özel olarak donatılmış bir atölyede gerçekleştirilebileceğini kaydetmişti.

Rus enerji devinin Telegram kanalında yapılan duyuruda, “Siemens iki firma arasında bulunan sözleşme uyarınca arızaları tespit ediyor ve petrol sızıntılarının onarımlarını gerçekleştirmeye hazır. Ancak bu onarımların yapılması için uygun bir alan yok” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Akım 1 Boru Hattı’ndan gaz tedarikinin cumartesi sabahı başlaması bekleniyordu. Ancak tekrar faaliyete geçmesinden saatler önce Gazprom boru hattının bir bölümünde gerçekleşen petrol sızıntısına ait olduğunu belirttiği bir fotoğraf yayınlamıştı.

GAZ AKIŞINI DURDURMAK İÇİN TEKNİK BİR ENGEL YOK



Kuzey Akım Boru Hattı’nın Portovaya kompresörünün onarımlarını gerçekleştiren ve parça sağlayan Siemens Energy ise cuma günü yaptığı açıklamada yaşanan sızıntının gaz akışını durdurmak için teknik bir engel oluşturmadığını belirtmiş, sızıntının yerinde kapatılabileceğini ve rutin bakım işlemleri sırasında yapılabileceğini duyurmuştu.

Simens Energy'den cumartesi günü yapılan yeni bir açıklamada ise Gazprom'dan yeni bir onarım talebi almadıkları ve enerji devinin açıklamalarını teyit edemeyecekleri belirtildi.