Gazprom'dan Siemens'e suçlama: Yükümlülüklerini yerine getirmiyor

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:20

Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Kuzey Akım’daki bazı ekipmanlara zamanında bakım yapılmaması ve yaptırımlar nedeniyle hattaki gaz akışının düştüğünü belirterek, “Siemens, bu sorunları çözmek için gerekli çalışmaları yapmıyor” dedi.

Vitaliy Markelov, Kuzey Akım’da bakım için gönderilen doğal gaz türbin motorunun Siemens tarafından mayıs ayında geri teslim edilmiş olması gerektiğine işaret etti.

Markelov, öz konusu motorun hala teslim edilmediğini aktararak, “Bu motorun Rusya’ya teslim edilmesi ve diğer motorların da bakım için gönderilmesine yönelik yaptırım riskleriyle ilgili soru işaretleri de devam ediyor. Siemens, bu sorunları çözmek için gerekli çalışmaları yapmıyor” diye konuştu.

Markelov, Kuzey Akım’daki gerekli basıncı sağlayabilmek için kompresör istasyonunda 6 doğal gaz kompresör ünitesinin kullanıldığını ifade ederek, “Boru hattının planlanan kapasitesini kullanabilmek için beş türbinin çalışır durumda olması ve birinin yedekte olması gerekiyor. Şimdi istasyonda sadece bir motor çalışır durumda, geri kalanlarda teknik arızalar var veya bakım süreleri gelmiş durumda” değerlendirmesinde bulundu.