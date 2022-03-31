Gazprom'la ilgili kritik 'doğalgaz' iddiası: 'Seçenekleri değerlendiriyor'

31 Mart 2022 Perşembe, 12:36

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'taki açıklamasında Batılı ülkelerin Rusya'nın varlıklarını dondurması nedeniyle Rusya'nın "dost olmayan ülkelere" ruble ile doğalgaz satmaya başlayacağını duyurmuştu.

Putin, Rusya Merkez Bankası ve Gazprom'a yeni ödeme mekanizması için 31 Mart'a kadar hazırlık yapmaları talimatı vermişti.

Başta Batılı devletler olmak üzere birçok ülke, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Rusya'ya ağır yaptırımlar başlattı. Rusya işgal ya da savaş tabirini kullanmaktan kaçınarak, Ukrayna'ya "özel askeri harekat" yaptığını belirtiyor.

Doğalgazının yaklaşık yüzde 40'ını Gazprom'dan temin eden Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'dan yapılan doğalgaz ithalatını ruble ile ödemeyi reddettiklerini açıklamıştı.

"SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİYOR"

Kommersant gazetesinde yer alan haberde, "Gazprom... kesinlikle 'dost olmayan ülkelere' doğalgaz sevkiyatını kesme konusundaki seçenekler üzerinde çalışıyor ve bu tedbirlerin sonuçlarını değerlendiriyor" denildi.

Kommersant, Gazprom'un bu konuya ilişkin gazeteye açıklama yapmak istemediğini belirtti. Gazprom, Reuters'ın sorularına da cevap vermedi.

Kremlin dünkü açıklamasında doğalgaz ödemelerinin ruble cinsinden yapılmasını derhal talep etmeyeceğini açıklamış, değişimin kademeli olacağını belirtmişti.

Rusya'nın en büyük doğalgaz müşterisi olan Almanya'nın hükümet sözcüsü ise Almanya'nın Rus doğalgazı için dolar ve Euro cinsinden ödeme yapmaya devam edeceğini dün ifade etmişti.