Gazprom'un doğalgaz ihracatı ve üretimi düştü
Rus enerji şirketi Gazprom, bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre doğalgaz ihracatının yüzde 26,9, üretiminin ise yüzde 2,5 düştüğünü bildirdi.
Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk dört ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 gerileyerek 175,4 milyar metreküpe indi.
Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.9 azalarak 50.1 milyar metreküp oldu.
Açıklamada, şirketin Çin'e ihracatının geçen yıla kıyasla yüzde 60 arttığı bilgisi verilirken Avrupa'ya yönelik sevkiyatların da sözleşmeler doğrultusunda devam ettiğine işaret edildi.
AVRUPA, RUS GAZI TÜKETİMİNİ AZALTMAK İSTİYOR
Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom, Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.
Şirketin net karı, 2021'de bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2.1 trilyon rubleye çıkarak tarihin en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Öte yandan, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'nın doğalgaz ticaretini azaltmaya çalıştığı Gazprom, 27 Nisan'da Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.
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