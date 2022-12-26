Geçen hafta en çok hangi yatırım kazandırdı?

26 Aralık 2022 Pazartesi, 07:00

Geçen hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,61 kazançla tamamladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 19-23 Aralık haftasını yüzde 4,61 kazançla 5.454,79 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 5.267,74 puanı, en yüksek 5.515,67 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,62 artışla 5,322,05 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 5,05 kazançla 8.927,38 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,20 primle 4.645,63 puana yükselirken, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,42 azalışla 6.101,90 puana geriledi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSE GSD HOLDİNG

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,86 ile GSD Holding oldu. GSD Holding’i yüzde 20,76 ile Gübre Fabrikaları TAŞ, yüzde 19,83 ile Enka İnşaat ve Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,81 ile Global Yatırım Holding, yüzde 6,74 ile Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret, yüzde 6,33 ile Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 264 milyar 392,3 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 195 milyar 684 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 195 milyar 10,6 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56 artışla 1.080,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,57 kazançla 7 bin 236 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,19 değer kazanarak 18,6800 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,25 artışla 19,8500 lira oldu.

Geçen hafta 22,7550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,56 kayıpla 22,6280 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,13 değer kazanarak 20,0910 liradan alıcı buldu.