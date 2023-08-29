Gecikmeli enflasyonun oluşturacağı maliyet baskısı sektörü kaygılandırıyor: Özkaynak güçlü olmalı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Vekili Taylan Türkölmez, sektörün ilk altı aylık mali tablolarını yorumalayarak yatırım gelirlerindeki konjonktürel yüksek performansın süreklilik niteliği taşımadığının altını çizdi.

Türkölmez’in verdiği bilgiye göre ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 139 artışla 186 milyar liralık prim üretilirken toplam tazminat, Kahramanmaraş depremlerinin de etkisiyle yüzde 273 artarak 165 milyar lira oldu. Depremin etkisinin en yüksek olduğu yangın branşında ise üstlenilen hasar yüzde 914 artışla 66 milyar liraya çıktı.

‘4 KATINA ÇIKTI’

Buna karşın sektörün, zorunlu trafik dışındaki teknik kârlılıkta olumlu seyir izlediğini belirten Türkölmez, “Sektörümüz, geçmişte yaşadığı özkaynak kaybını telafi etmek için önemli bir performans gösterse de çok önemli bir parametre olan prim-özkaynak dengesinin özkaynak aleyhine açılmasının önüne geçilemedi. Geçmiş dönemlerde özkaynakların 3 katı kadar prim üreten hayatdışı sektörde toplam prim üretimi özkaynakların 4 katına çıktı” dedi. Yarıyılda yatırım gelirlerinde konjonktür gereği sağlanan yüksek performansın süreklilik niteliğinin olmadığının altını çizen Türkölmez, kur artışlarının neden olacağı gecikmeli enflasyonun oluşturacağı maliyet baskısının, şirketlerin yılın ilk yarısında sağladıkları kârı, yılın ikinci yarısında söz konusu etkileri azaltmada kullanacaklarını ve dolayısıyla da prim özkaynak dengesinin daha da bozulmasının beklendiğine vurgu yaptı. Türkölmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilir bir özkaynak yapısı için en başta bunu eriten unsurların köklü şekilde çözüme kavuşturulması, bunun için de trafik branşında belirli kıstaslar dahilinde serbest tarifeye geçilmesi ve hem sigortalılara hem tüm sisteme zarar veren uygulamaların ıslah edilmesi büyük önem taşımaktadır.”

TEMMUZDA ÜRETİM 38 MİLYAR LİRA

TSB’nin verilerine göre Temmuz 2023’de geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam prim üretimi yüzde 130.5 artışla 37.8 milyar liraya çıkarken bu kapsamda hayatdışı prim üretimi yüzde 132.6 artışla 33.1 milyar lira ve hayat prim üretimi yüzde 116.7 artışla 4.7 milyar lira oldu. Yılın ilk yedi ayında ise toplam üretim yüzde 131.2 artışla 248.1 milyar lira, hayatdışı üretim yüzde 138 artışla 218.8 milyar lira

ve hayat üretim yüzde 90.1 artışla 29.3 milyar liraya çıktı. Ayrıca 2022’nin tümündeki 235 milyar liralık üretim de yedi ayda aşıldı.

Temmuzda hayatdışının alt branşlarına bakıldığında zorunlu trafik sigortasında yüzde 133.7 artışla 9.3 milyar lira, kaskoda yüzde 82 artışla 6.9 milyar liralık prim üretildi.

‘KURDUĞUMUZ HAYALLERİN ÖTESİNE GEÇTİK’

Ray Sigorta, 65. yılını çalışanlarıyla kutladı. Düzenlenen törende konuşan ve şirketin yeni organizasyonel yapısı ve 70. yıl hedeflerini paylaşan Ray Sigorta Üst Yöneticisi Koray Erdoğan, “Sektörün en kıdemli yöneticilerinden biri olarak söylemek isterim ki geldiğimiz noktada bundan yıllar önce koyduğumuz hedeflerin ilerisinde olmanın gururu içerisindeyiz. Bugüne dair kurduğumuz hayallerin ötesine geçtik” dedi.

Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre şirketin pazar payı son sekiz yılda yüzde yüzde 1.6’dan yüzde 3.01’e çıktı.

’KADIN YÖNETİCİ ORANINI SİSTEMATİK ARTIRIYORUZ’

Anadolu Sigorta’nın, Türkiye çalışmalarını Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun üstlendiği “Yüzde 30 Kulübü”nün yeni üyesi olduğu açıklandı.

Bu amaçla düzenlenen törende konuşan ve halen kadın çalışan oranının yüzde 51 olduğunu vurgulayan Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, şuna dikkat çekti: “Kadın çalışan ve yönetici oranımızı sistematik olarak artırarak ve kadınların ekonomiye katılımını teşvik eden çalışmalara destek vererek sektörün öncü ve örnek şirketi kimliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kurucu Başkanı Prof. Dr. Melsa Ararat da “Kulübümüzün 79. üyesini heyecanla karşılıyoruz” dedi. Bu kulüp yönetim ve üst yönetimde en az yüzde 30 kadın temsilini hedefliyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN DE ACİL DURUM PLANLARI GEREKLİ

Aon, tehlikeli iklim olayları sırasında çalışanların fiziksel ve duygusal sağlığını korumak için işbirliğine dayalı acil durum planlarının hayata geçirilmesi için iş dünyasına çağrıda bulundu. Aon Türkiye Eş Üst Yöneticisi Ferhan Özay, “İşverenler, doğal afetleri de dikkate alarak çalışanlarının ve ailelerinin sağlık, güvenlik ve refahını merkeze alan bir yaklaşımla hareket etmelidir. Pandemi deneyimi herkesin hafızasında hâlâ tazeyken işverenler o dönemde geliştirilen bazı uygulamaları alıp mevcut duruma uygulamalıdır” dedi.

Şirketin önerileri arasında işverenlerin çalışan sağlığı risklerini ele alması, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin işgücü planlarına dahil edilmesi, çalışma saatlerinin gözden geçirilmesi de var.

‘BİNA TAMAMLAMA’ İLE GYO’YU BULUŞTURACAK

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (MHR GYO) halka arzı kapsamında bina tamamlama sigortasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Yaşar şöyle konuştu: “Bina tamamlama sigortaları alanında MHR GYO ile birlikte çok ciddi projeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca, inşaat sigortaları olsun, konut sigortaları olsun, doğal afet sigortaları olsun bu konularda elbette faaliyetler göstereceğiz. Ama en önemlisi hem yatırımcı hem konut alıcısına birikimlerini kaybetmeden gayrimenkule ulaşma imkânlarını sağlayacak projeleri gerçekleştireceğiz.”

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz ise “Borsada işlem gören sigorta iştiraki şirketi olan ilk GYO olacağız” dedi.

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