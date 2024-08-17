‘Geçinemiyoruz’ dediler, atıldılar

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 04:00

İktidara yakınlığıyla bilinen Çeliker Holding’in Kahramanmaraş’taki “Afşin Elbistan Termik Santralı” işçileri de ücret zammı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti. İşçilerin bu talebinin ardından ise şirket işçi “kıyımına” başladı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan termik santral işçilerinden Cuma Demir, “Yüzde 16 oranında zam talep ettik. Yüzde 6 teklif ettiler. Önce sekiz kişiyi işten çıkardılar. Sonra 16 kişi daha işten çıkarıldı. Biz buna tepki gösterince yaklaşık 300 kişi işten çıkarıldı” dedi.

Çelikler Holding, geçen yıl bacalardan çıkan zehirli gazları azaltıcı filtre takmadığı için işlettiği dört termik santrali mühürlenmesiyle de gündeme gelmişti. Ayrıca şirket aldığı kamu ihaleleriyle de dikkat çekiyor.