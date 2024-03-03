Gelecek Varlık rekor kar açıkladı

Gelecek Varlık Yönetimi, 2023’ün dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Gelecek Varlık, 2023’te bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam tahsilatını yüzde 115,5 artırarak 2 milyar 611,9 milyon TL’ye çıkardı. Finansal istikrarını yıl boyunca sürdüren şirket, 855,1 milyon TL net kâr elde etti. Genel Müdür Sezin Ünlüdoğan, Gelecek Varlık’ın toplam yatırım tutarını 3,6 milyar TL’ye yükselttiğini belirterek, “2024 yılında da çözüm odağımız ve yatırımlarımızla büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 10:52
Gelecek Varlık rekor kar açıkladı
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Varlık yönetimi sektörünün lider şirketi Gelecek Varlık Yönetimi, 2023’ün dördüncü çeyrek verilerine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 

İstikrarlı şekilde büyümesini sürdüren Gelecek Varlık, toplam tahsilatını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 115,5 artışla 2 milyar 611,9 milyon TL’ye, özkaynaklarını ise yüzde 49,7 artışla 1 milyar 639,3 milyon TL’ye ulaştırdı. 

Bu süreçte yüzde 114,2 artışla 1 milyar 694,8 milyon TL FAVÖK rakamı elde eden Gelecek Varlık, net kârını ise yüzde 118,9 artışla 855,1 milyon TL’ye yükseltti.

Gelecek Varlık Yönetimi’nin 2023’te bankacılık sektöründen devraldığı tahsili gecikmiş alacak tutarı 2 milyar 825,4 milyon TL oldu. Şirketin satın aldığı toplam anapara 23,6 milyar TL’ye, toplam yatırım tutarı ise 3,6 milyar TL’ye yükseldi. 

 “ÇÖZÜM ODAĞIMIZLA 2024’TE DE BÜYÜME İVMEMIZI SÜRDÜRECEĞIZ”

Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, dördüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“2023’teki büyüme serimizi ve performansımızı yılın son çeyreğinde de devam ettirdik. Gelecek Varlık olarak sürdürülebilir büyümemizde istikrarlı adımlarla ilerliyor, yatırımcılarımıza verdiğimiz güveni pekiştiriyoruz. Hizmet anlayışımız ve güçlü insan kaynağımızla önümüzdeki büyüme sürecini en iyi şekilde yönetmek için stratejiler oluşturuyoruz. 2024 yılında da çözüm odağımız ve yatırımlarımızla şirketimizin istikrarlı büyümesini sürdüreceğiz.”


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