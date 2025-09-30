Gelecek yıl köprü ve otoyolların gündeme gelmesi beklenirken, bu yılki tablo netleşti: 1.6 milyar dolarlık özelleştirme

CHP TBMM Grubu’nun raporuna göre, bu özelleştirme gelirinin 549 milyon doları gayrimenkul satışlarından elde edilirken, 1.1 milyar doları ise işletme/tesis satışlarından geldi. İşletme/tesis satışlarının 504 milyon doları Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’ndan, 54 milyon doları Koyulhisar HES’in işletme hakkının devrinden, 493.7 milyon doları da Çayırhan Termik Santrali’nin satışından elde edildi.

EMLAK OFİSİ

Raporda, “Özelleştirmeden çok bir emlak ofisine dönüşen Özelleştirme İdaresi, bu yıl 55 taşınmazı 549 milyon dolara sattı” denildi. Rapora göre, AKP döneminin özelleştirme bilançosu da şöyle oldu: 39.1 milyar doları hisse, 18.4 milyar doları işletme/tesis, 651 milyon doları otel/sosyal tesis, 5.2 milyar doları taşınmaz, 708 milyon doları varlık, 1.1 milyar doları da kamu kurumlarına devir olmak üzere toplam 65.2 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı.

Özelleştirmeler Türkiye’nin gündemine 1980 darbesinden sonra girmişti. Başladığı dönemden bu yana yapılan özelleştirmelerin toplam tutarı ise 73.2 milyar dolar oldu. Raporda, bu dönemlere damgasını vuran sağ iktidarların, Cumhuriyetin ilk yıllarında edinilen varlıkların büyük kısmını satarak devletin cari harcamalarına kullandıklarına dikkat çekilirken, “Oysa özelleştirme bir varlık azalışı olduğu için bunun karşılığında da devletin borcunun azalması ya da yeni yatırımlar yapılmış diğer bir ifadeyle yeni varlıklar edinilmiş olmalıydı” denildi.