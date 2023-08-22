Gelişen teknoloji hem şirketleri hem tüketicileri yeni arayışlara itiyor: Fırsat ve yatırım çok

Yayınlanma: 22.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.08.2023 - 04:00

Teknolojik gelişmeler ve özellikle dijitalleşme, sigortacılığı da derinden etkiliyor. Müşterilere sunulan hizmetin kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesinden risklerin önlenmesine kadar birçok alanda kullanılan dijitalleşme, bireysel emeklilik pazarında ise fonların yönetilmesine büyük katkı veriyor. Yaşanan bu süreç sigorta ile teknolojiyi birleştiren bir kavram olarak ortaya çıkan “insurtech”in ciddi bir yatırım alanına dönüşmesine de neden oluyor.

128 ADET ANLAŞMA

KPMG’nin, Ocak-Haziran 2023 dönemini kapsayan “Pulse of Fintech” raporuna göre fintech’lere (finans+teknoloji) yapılan küresel yatırım miktarı 52.4 milyar dolara, anlaşma sayısı ise 2 bin 153 adet oldu. Bu kapsamda insurtech alanına yapılan yatırımlar ise “risk sermayesi”, “özel sermaye” ve “birleşme-satın alma” açısından 4.7 milyar dolar oldu. Anlaşma sayısı ise 128 adet. 2022’nin tümündeki yatırımın 6 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde insurtech pazarına yönelik ilginin yeniden hızlandığı görülüyor. Bu rapora göre sigorta şirketleri risk önleme tarafına odaklanıyor. Ortaya çıkan riskleri fiyatlandırmanın zorluğu göz önüne alındığında, sigortacılar ilgili sigorta tekliflerini daha iyi geliştirmek için belirli riskleri anlamalarına ve ölçmelerine yardımcı olabilecek çözümlere ilgi gösterdi. Generali Sigorta’nın hazırladığı rapor ise dijitalleşme kapsamında yapay zekânın sektörü ne yönde etkileyeceğine ışık tutmayı hedefliyor. Buna göre örneğin “otomatik talep işleme” özelliğiyle yapay zekâ hasar taleplerini otomatik olarak işleme alarak süreci hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Ayrıca dolandırıcılık gibi sorunları da daha etkin şekilde tespit ediyor. Yine geleneksel sigorta anlayışını değiştirerek “proaktif risk yönetimi”ni mümkün kılıyor. Örneğin, evlerdeki su tesisatındaki düzensizlikleri veya otomobillerdeki potansiyel arızaları tespit ederek olası hasarları önlüyor. “Veri tabanlı karar verme” özelliği verileri hızlı, hassas bir şekilde analiz ederek işlem süreçlerini optimize ediyor. Daha doğru risk değerlendirmeleri ve fiyatlandırma modelleri oluşturuyor.

DUYGUSAL ANALİZ

“Müşteri ilişkileri yönetimi” kapsamında otomatik yanıt sistemleri ve chatbotlar, müşteri sorunlarını hızlı ve verimli bir şekilde çözüyor. Yapay zekâ, duygu analizi ile müşterilerin duygusal durumunu anlamaya da yardımcı oluyor. Bunların yanında “robotik süreç otomasyonu” kapsamındaki yazılımlar, karmaşık işlemleri hızlı, kesin ve hata yapmadan gerçekleştirebiliyor. Hasar talepleri, poliçe yenileme ve müşteri edinim işlemleri gibi rutin görevler robotik süreç otomasyonu ile verimli hale geliyor.

‘BİLİNÇLİ KARAR VERME VE ŞEFFAFLIK SAĞLIYOR’

Sigortam.net’in, 2023 Uluslararası Stevie Ödülleri’nde “Yapay Zekâ Destekli Sigorta Kapsam Puanlaması” uygulaması ile “sigorta çözümleri” kategorisinde “Altın Stevie Ödülü” aldığı açıklandı.

Uygulama hakkında bilgi veren Sigortam.net Üst Yöneticisi Bora Uludüz, “Öncelikle poliçe seçerken bilinçli kararlar verme becerisi kazandıran teknolojik bir araç. Ayrıca şeffaflık özelliği ile müşteriler, kapsam detayları ve fiyatlandırma da dahil tüm poliçe bilgilerine açık ve net bir biçimde erişebiliyorlar” dedi.

TEKNOPARK’A TAŞINDILAR

Neova Katılım Sigorta Teknoloji Grubu’nun Teknopark İstanbul’a taşındığı açıklandı.

Bu sayede bir ilke imza attıklarını ifade eden Neova Katılım Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, “Teknoloji ekosisteminin içerisinde fiziksel olarak da yer alarak sigorta sektörünün gelişmesine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Genel müdür yardımcı Aslıhan Çandır şuna dikkat çekti: “Teknolojiyi üreten ve yöneten insanlara yapılan yatırımın teknolojiye yapılan yatırım kadar önemli olduğuna inanıyoruz.”

DENEYİMLERİ ÖLÇÜYORLAR

Dijitalleşmenin müşteri odaklı yaklaşımlarına katkısına atıf yapan AgeSA Genel Müdür Yardımcısı Berkant Dişcigil, “Analitik çalışmalar ve yapay zekâ destekli uygulamalarla müşteri ihtiyaçlarını belirliyor, buna uygun hizmet ve ürün sunuyoruz. Yine müşteriye yaşattığımız deneyimi ölçmek için speech analytics gibi teknolojileri kullanıyoruz” dedi. Şirket, 2023 Uluslararası Stevie Ödülleri’nde “Müşteri Memnuniyetinde Başarı” ve “Yılın En İyi Müşteri Hizmetleri Departmanı” kategorisinde iki gümüş ödül aldı.

EŞZAMANLI SINIRSIZ HASAR İHBARI OLANAĞI

Dijitalleşmenin doğal afetler açısından da büyük önemli taşıdığını belirten Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, bu nedenle özellikle deprem anında faaliyetlerin sürekliliğini teminen teknolojik altyapıyı yenilediklerini anımsattı. Turgut, yaptıkları çalışmaları şöyle özetledi: “İhbar sistemlerinin, günün koşullarına cevap verebilecek hıza ulaşmasını sağladık. Bu sayede, eşzamanlı olarak sınırsız hasar ihbarı alabiliyor ve 24 saat içinde 96 bin adet hasar dosyası açabiliyoruz. Türk Reasürans’ta geliştirdiğimiz ve Türkiye’de ilk, dünyada ise türünün üçüncü örneği olan katastrofik modelleme ürünümüz CATMOD, ülkemize özgü bina envanterlerine ve yerel koşullarımıza göre modelleme yapabilme imkânı sağlamaktadır.”

‘SOSYAL MEDYA SİBER SALDIRILAR İÇİN CAZİP’

Dijitalleşme hem sigorta şirketleri hem tüketiciler açısından önemli fırsatlar yaratırken aynı zamanda risklere de yol açıyor.

Bu açıdan siber risklere dikkat çeken IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, “Son dönemde enerji sektörü de siber güvenlik düzenlemeleri ile öne çıkıyor. Sadece büyük veri tabanına sahip sektör ya da kurumlar değil evlerdeki akıllı TV’ler ve değerli elektronik aletler de risk altında. Siber risklere karşı sigorta yaptırılmalı” diye konuştu. Ayrıca sosyal medyanın siber suçlular için cazip bir hedef haline geldiğini belirten Çiftçi, “Bu hesaplara sahte bir şekilde giriş yaparak kullanıcılardan kişisel bilgi ve şifrelerini elde etmek amacıyla yapılan kimlik avı saldırıları oldukça yaygın” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYOR

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, yeni yayımladıkları “Sürdürülebilirlik Raporu”na atıfla dijitalleşmenin katkılarını vurguladı.

Bunun sürdürülebilir ekonomiye katkı sağladığını belirten Atalay, şöyle devam etti: “Örneğin bu yıl başlattığımız AHE-Dijital BES ile teklif formlarının basılı kâğıt yerine tablet bilgisayarda doldurulmasını sağladık. Satış süreçlerimizi 2 dakikanın altına indirdiğimiz proje ile 4 milyon 320 bin kâğıt tasarrufuna denk gelen 6 binin üzerinde ağacı kurtarmayı hedefliyoruz.”