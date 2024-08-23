Genç Partili Şahindur: 'Yaşadığımız düpedüz istikrarsızlık'

Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:46

Güncelleme: 23.08.2024 - 17:46

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2024 Temmuz ayına ait kurulan-kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 47 artarak 9 bin 713'e; kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 42,9 artarak 2 bin 889'a yükseldi.

Genç Partili Şahindur, TOBB’un açıkladığı şirket istatistiklerini değerlendirdi.

"İFLASTAN KURTULMAK İÇİN ŞİRKETLERİNİ KAPATIP YENİ ŞİRKET AÇIYORLAR"

Kurulan şirketlerle kapanan şirketlerin sayısındaki paralel artışın aynı zamanda bir tezatlık içerdiğine dikkati çeken Burçin Şahindur, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek az noktasında, çok nadir örneklerde kurulan-kapanan şirket sayısı aynı anda artar. Bu görünenin aksine aşırı istikrarsız bir tablo. Kurulan şirketlerin sayısındaki artışın paraleline kapanan şirketlerin sayısındaki azalış bir istikrar göstergesidir. Oysa ülkemizde artık artışlardaki paralellik öne çıkıyor. Çünkü insanlar eski borç içinde olan şirketlerini kapatıyorlar, yerlerine yeni şirketler açıyorlar. Yani aslında yeni açılan şirket sıfırdan yatırımcı bir yapı değil, eskisinin temiz başlangıç yapan hali. Borçlu şirketi kapayıp bir aile ferdinin, yakınının üstüne yeni şirket açıyor insanlar. Bu sayede gelecek icralar ve kanuni ödeme yükümlülüklerinden kaçmaya çalışıyorlar ayakta durmak için. Ülkenin getirildiği durumda süregelen yanlış ekonomi politikaları ve sadece üst düzey zenginin çıkarına dayalı vergi politikalarının cezasını ülkedeki ufak işletmeler çekiyor. Bu anlayışa acilen son verilmeli. Küçük işletmeler iflastan kurtulmak ve ticari hayatlarını devam ettirmek için mevcut şirketlerini kapıyorlar ve yeni şirket açıyorlar. İki taraftaki doğal olmayan artışın da tek sebebi bu.”

"OYNADIĞIMIZ ASLINDA UZATMALARDI VE O DA TÜKENMEK ÜZERE"

Enflasyonist yaklaşım engellenmedikçe olumsuz tablonun olumluya dönmeyeceğinin altını çizen Şahindur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemizde yakında başlayacak olan döviz bulma krizi de buna eklenince herkes bugünlerini arayacak duruma düşecek bu yüzden. Kapalıçarşı’da şu an döviz yok, herkes saklıyor, dışarı döviz veren yok. Bu piyasada döviz kıtlığı yaşanacağının göstergesi. Üretim yok, tüketim mecburi ve düzenli. Bu günlere geçmiş on yıllardaki Türkiye’nin üretici ekonomisinin kaymağı yenilerek gelindi, yani oynadığımız aslında uzatmalardı ve o da tükenmek üzere.”