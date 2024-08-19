Rekabet Kurulu'ndan o şirketlere milyonlarca liralık ceza!
Rekabet Kurulu, Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Tetra Laval Holding & Finance SA'ya (TLHF) 130,9 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve TLHF'den oluşan ekonomik bütünlük hakkındaki soruşturma sonuçlandı.
Soruşturma sonucunda, Kurul, söz konusu ekonomik bütünlüğün "aseptik sıvı gıda karton ambalaj dolum makinesi üretimi ve satışı" ve "aseptik sıvı gıda karton ambalaj üretimi ve satışı" pazarlarında hâkim durumda olduğunu tespit etti.
Kurul, ekonomik bütünlüğün, tescil ettirdiği 3D aseptik prizma şekil marka ve tasarım başvuruları ile değerlendirme aşamasındaki diğer 3D marka başvuruları ve eylemleri vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine karar verdi.
130 MİLYONLUK CEZA
Bu nedenle Kurul, Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve TLHF'ye müteselsilen 130 milyon 889 bin 523 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan, Kurul, ekonomik bütünlüğün gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde soruşturma konusu mevcut marka ve tasarım haklarından vazgeçmesine, değerlendirme aşamasındaki 3D marka başvurularını geri çekmesine ve bu durumu kurula tevsik etmesine karar verdi.
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