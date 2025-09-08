Gençleri ve çalışanları ilgilendiriyor: Çalışma hayatında büyük düzenlemeler yolda!

Orta Vadeli Program (OVP) 2026-2028 dönemini kapsayacak şekilde Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda çalışma hayatına yönelik yeni düzenlemeler ve finansal teknoloji adımları öne çıkıyor.

ÇALIŞMA HAYATINDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

İstihdam bölümünde, “İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirilecektir” ifadeleri yer aldı.

Güvenceli esneklik modeli, işe alımdan kısmi süreli çalışmaya, fazla mesai düzenlemelerinden performansa bağlı ücretlendirmeye kadar farklı alanlarda değişiklik öngörüyor. İşverenler piyasa dalgalanmalarına uyum sağlarken, çalışanlar için sosyal güvence ve hakların korunması hedefleniyor.

Programda ayrıca, “Yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek sosyal taraflarla diyalog halinde mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek ve güvenceli esneklik sağlanacaktır” denilerek uygulamanın 2026’da başlayacağı bildirildi.

Uzmanlar güvenceli esnekliği, “Bir yandan işgücü piyasalarının, iş organizasyonlarının ve çalışma ilişkilerinin esnekliğini kuvvetlendirirken, diğer taraftan özellikle dezavantajlı kesimler için iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarının güçlendirilmesi” olarak tanımlıyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

OVP’de öğrenciler için bireysel emeklilik sistemi (BES) de yer aldı. “Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir” denilerek gençlere yeni tasarruf imkânı sunulacağı ifade edildi.

DİJİTAL TÜRK LİRASI

Finansal teknolojiler kapsamında dijital Türk Lirası'nın hazırlık sürecine işaret edildi. “Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir” ifadeleri kullanıldı.

ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÖNEM

OVP ile 2026’dan itibaren çalışma hayatı daha esnek ve güvence odaklı bir yapıya kavuşacak. Gençler için BES düzenlemesi, dijital para projesi ve istihdamda dönüşüm hedefleri programın öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.