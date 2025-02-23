Genel Sağlık-İş yurttaşın alım gücünün düşmesine tepki gösterdi: Emekli 472 adet çay ve simidi kaybetti

Yayınlanma: 23.02.2025 - 12:32

Güncelleme: 23.02.2025 - 12:37

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, yüksek enflasyon ve düşük maaş zamları nedeniyle memurların, memur emeklilerinin ve asgari ücretlilerin alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. 2010 yılında en düşük memur maaşı olan bin 300 TL ile bir memurun tam 15,2 çeyrek altın satın alabildiğini anımsatan Uğur, “Aradan geçen 15 yıl içinde, maaş artışları enflasyona yenik düşerek memurun alım gücü hızla eridi. 2020 yılında, en düşük memur maaşının 4 bin TL olduğu dönemde bu miktar, ancak 8,5 çeyrek altına denk geliyordu. 2025 yılına gelindiğinde, en düşük memur maaşı nominal olarak 41 bin 91 TL’ye yükselmiş olmasına rağmen, bu maaşla sadece 7,47 çeyrek altın alınabilir hale geldi. Bu veri, memur maaşlarının yüksek enflasyon karşısındaki gerçek değer kaybını açıkça ortaya koymaktadır. 2010’dan 2025’e, memurun maaşından tam 8 çeyrek altınlık alım gücü kaybolmuştur” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ 472 ADET ÇAY VE SİMİDİ KAYBETTİ

Benzer erimenin, memur emeklilerinin maaşlarında da yaşandığına dikkat çeken Uğur, “2002 yılında en düşük memur emeklisi maaşı 377 TL idi ve bu maaşla 1256,66 adet çay ve simit alınabiliyordu. 2024 yılında TÜİK’in açıkladığı yüzde 44,38’lik enflasyon oranı sonrasında memur emekli maaşına yapılan yüzde 15,75’lik zam, en düşük emekli maaşını 19 bin 616 TL’ye yükseltmiş olsa da bu maaşla alınabilecek çay-simit sayısı 784,64’e gerilemiştir. Bu veri, memur emeklilerinin yaşam standartlarında ciddi bir gerilemeyi göstermektedir” dedi.

‘4 ÇEYREK ALTIN ALINIYOR’

Yüksek enflasyonun asgari ücretliler üzerindeki etkisinin de dramatik olduğunu kaydeden Uğur, “2010 yılında asgari ücret 576 TL idi ve bu maaşla 6,77 çeyrek altın satın alınabiliyordu. 2025 yılında ise yüzde 30’luk zam sonrası asgari ücret 22 bin 104 TL’ye yükseldi. Ancak bu miktarla ancak 4 çeyrek altın alınabilmektedir” diye konuştu.

‘ETKİLİ ÖNLEMLER GEREK’

TÜİK’in 2024 yılı için açıkladığı yüzde 44,38’lik enflasyon oranına karşın, memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 15,75’lik zammın hızla yükselen hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığına vurgu yapan Uğur, “Genel Sağlık-İş Sendikası’nın açıkladığı bu veriler, enflasyonun maaşları nasıl aşındırdığını ve gerçek alım gücünün nasıl eridiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sendika, yapılan maaş iyileştirmelerinin, yüksek enflasyon karşısında hızla eridiğini ve memur maaşlarının satın alma gücünü korumak için daha kapsamlı ve etkili önlemler gerektiğini vurgulamıştır” dedi.

‘GERÇEKÇİ MAAŞ ARTIŞLARI YAPILMALI’

“Yüksek enflasyonun maaşlar üzerindeki tahribatının durdurulması ve çalışanların alım gücünün korunması için daha etkili ekonomik politikaların acilen devreye alınması gerekmektedir” çağrısında bulunan Uğur, “Bu değerlendirme, sadece rakamsal verilerle değil, aynı zamanda gündelik yaşamda memur ve emeklinin yaşadığı dramatik kaybı açık bir şekilde ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı. Uğur, sendika olarak taleplerini şu şekilde açıkladı: “Enflasyona endeksli gerçekçi maaş artışları yapılması, memur ve memur emeklilerinin alım gücünü koruyacak düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi, asgari ücretin insanca yaşam standartlarını karşılayacak düzeye getirilmesi, ekonomik istikrar ve fiyat denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi.”