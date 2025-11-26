Genel Sağlık Sigortası'nda son 30 gün: Bu şartları sağlayanlar prim ödemeyecek

Geçen hafta Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, genel sağlık sigortası (GSS) primlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında uygulanan prim tutarı yüzde 6’ya yükseldi.

PRİM TUTARI ARTIRILDI

Yeni düzenlemeyle aylık GSS primi 780,17 TL’den 1.560,33 TL’ye çıktı. GSS primlerini kendi ödeyen kişiler, 1 Aralık 2025’ten itibaren yeni tutar üzerinden ödeme yapacak. Primler, 1 Ocak 2026’da asgari ücret artışı oranında yeniden güncellenecek.

Kanuna göre hiçbir sosyal güvencesi olmayan; işçi, memur veya esnaf olarak çalışmayan ve eş, anne-baba üzerinden sağlık yardımı alamayan kişiler GSS kapsamında prim ödemekle yükümlü.

Ağustos ayı verilerine göre GSS kapsamında 7 milyon 740 bin 811 kişi bulunuyor. Bunlardan 5 milyon 708 bin 54 kişi için primler, “ödeme gücü olmadığı” gerekçesiyle devlet tarafından karşılanıyor. Geri kalan 2 milyon 32 bin 757 kişi ise primlerini kendisi ödemek zorunda.

ÇOCUKLARDA GSS YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5510 Sayılı Kanun’a göre çocuklar:

18 yaşına kadar koşulsuz sağlık güvencesine sahip.

Lise mezunları için yaş sınırı 20, üniversite mezunları için 25.

Öğrenimini yaş sınırından önce tamamlayan öğrenciler, mezuniyet sonrası iki yıl boyunca veya yaş sınırı doluncaya kadar GSS priminden muafiyet hakkını koruyor.

GELİR TESTİ ZORUNLU

Ödeme gücü olmayanların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor. Ödeme gücünün kanıtlanabilmesi için gelir testi yaptırılması gerekiyor.

Gelir testine göre hane içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altındaysa prim devlet tarafından ödeniyor. 2025 yılı için bu sınır 866,85 TL.

Asgari ücret Ocak 2026’da arttığında bu limit de otomatik olarak yükselecek.

GELİR TESTİ GECİKTİRİLMEMELİ

Prim borcunun doğmaması için gelir testi gecikmeksizin yaptırılmalı. SGK’nin gönderdiği tescil tebligatını izleyen bir ay içinde gelir testi yaptıranlar, gelir sınırı uygunsa prim ödeme yükümlülüğünden kurtuluyor. Testi geç yapanlar ise başvuru tarihine kadar oluşan borcu ödemek zorunda kalıyor.

Gelir durumunda değişiklik olan kişiler, yeniden sosyal yardımlaşma vakfına başvurabiliyor. Örnek olarak dört kişilik bir ailede, eğer iki çalışan kişiden biri işsiz kalırsa, aile geliri sınırın altına düşecek ve 25 yaşını doldurmuş erkek çocuğun GSS prim ödeme zorunluluğu ortadan kalkacak.

GELİR TESTİ HESABINA KİMLER DAHİL?

Gelir testinde aynı hanede yaşayan herkes hesaba katılıyor:

Eş

Evli olmayan çocuklar (yaş sınırlaması yok)

Büyük anne ve büyük baba

Öğrenim nedeniyle haneden geçici olarak ayrılan 25 yaşını doldurmamış, evli olmayan çocuklar da gelir testi hesabına dahil ediliyor.

GSS primlerinde yapılan artış, özellikle kendi primini ödeyen yurttaşları yakından ilgilendiriyor. Ödeme gücü olmayanlar için gelir testi büyük önem taşıyor. Başvurunun zamanında yapılması halinde hem prim borcu birikmiyor hem de sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanılabiliyor. Yeni prim tutarları 1 Aralık 2025’ten itibaren geçerli olacak.