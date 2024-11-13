GENSED Genel Sekreteri Erkan, güneş enerjisine talebin artacağını belirtti

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 07:45

Ekonomi yönetimi yılbaşından sonra yüksek tüketim kademesindeki tüketiciler üzerindeki sübvansiyonu kaldıracağını duyurmuştu. Bu durumun özellikle elektrikli araç sahipleri, villa tipi konutlarda yaşayanlar ve egede yazlıkları bulunanları alternatif arayışına iteceğini söyleyen Türkiye Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri ve Kurucu Üyesi Hakan Erkan, “İlk faturalar geldikten sonra talepte yoğun bir patlama bekliyoruz. Ancak Türkiye’de mevzuat hâlâ çok uzun. İzin süreçleri 6-9 ay sürüyor. İnsanlar maliyete razı olsa bile, bu süreci yönetemediği için vazgeçmek zorunda kalabiliyor” dedi.

Arkan, güneşten elektirik üretiminin yanı sıra üretilen elektriği depolamanın da önemli bir sorun olduğunu belirterek “Bu çok da bilinmeyen bir alan. Bu sebeple bu yılki fuarımıza depolama sistemlerini de ekledik. İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarımızın da ana konularından birisi bu oldu. Enerji depolama sistemleri yerel çözümlerle geliştirilince ve yenilikçi yazılımlarla güvenli hale getirilince Türkiye’nin enerji altyapısına güç katacaktır” diye konuştu.