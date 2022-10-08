Gıda fiyatları dünyada düşüyor Türkiye'de yükseliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO raporuna göre gıda fiyatları üst üste 6'ncı ayında da düşüş gösterdi. Türkiye'de ise artmaya devam eden gıda enflasyonu eylül ayında yüzde 93'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00
Gıda fiyatları dünyada düşüyor Türkiye'de yükseliyor
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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Eylül ayına ilişkin Küresel Gıda Fiyat Endeksini açıkladı.

Endeks, Eylül'de aylık bazda yüzde 1,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 5,5 yükseldi.

Endeksin geri çekilmesinde bitkisel yağ fiyatlarındaki geri çekilme etkili oldu. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık yüzde 6,6 azalarak Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

BUĞDAY FİYATLARI TOPARLANDI

Tahıl Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,5 arttı. Uluslararası buğday fiyatları yüzde 2.2 toparlandı.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, büyük ölçüde, piyasa belirsizlikleri ve küresel ekonomik büyüme kaygıları ile birlikte ABD doları karşısında zayıf olan Euro'nun etkisini yansıtarak, ay içinde yüzde 0.6 düştü.

Et Fiyat Endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Şeker Fiyat Endeksi, çoğunlukla Brezilya'daki iyi üretim beklentileri, düşük etanol fiyatları ve kur hareketi etkileriyle bağlantılı olarak eylül ayı boyunca yüzde 0,7 düştü.


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