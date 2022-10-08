Gıda fiyatları dünyada düşüyor Türkiye'de yükseliyor
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO raporuna göre gıda fiyatları üst üste 6'ncı ayında da düşüş gösterdi. Türkiye'de ise artmaya devam eden gıda enflasyonu eylül ayında yüzde 93'e yükseldi.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Eylül ayına ilişkin Küresel Gıda Fiyat Endeksini açıkladı.
Endeks, Eylül'de aylık bazda yüzde 1,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 5,5 yükseldi.
Endeksin geri çekilmesinde bitkisel yağ fiyatlarındaki geri çekilme etkili oldu. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık yüzde 6,6 azalarak Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
BUĞDAY FİYATLARI TOPARLANDI
Tahıl Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 1,5 arttı. Uluslararası buğday fiyatları yüzde 2.2 toparlandı.
Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, büyük ölçüde, piyasa belirsizlikleri ve küresel ekonomik büyüme kaygıları ile birlikte ABD doları karşısında zayıf olan Euro'nun etkisini yansıtarak, ay içinde yüzde 0.6 düştü.
Et Fiyat Endeksi yüzde 0,5 geriledi.
Şeker Fiyat Endeksi, çoğunlukla Brezilya'daki iyi üretim beklentileri, düşük etanol fiyatları ve kur hareketi etkileriyle bağlantılı olarak eylül ayı boyunca yüzde 0,7 düştü.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünya diken üstünde!
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- İlk kez rakam paylaşıldı
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- AKP-MHP arasında 'FETÖ' gerginliği
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme
- Cemevleri için yeni düzenlemeyi açıkladı
- Öldü deyip morga koydular, ceset torbasını yırtıp çıktı!