Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 159'u geçti
Dünya gıda fiyatları endeksi mart ayında Ukrayna'daki savaşın tahıl ve yağ fiyatlarını yukarı çekmesiyle 159.3 ile rekor seviyeye yükseldi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi şubat ayında 140.7'den 141.4 seviyesine revize edildi.
FAO Hububat Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 17,1 artışla 170,1 puana ulaştı.
Bu rakam 1990 yılından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.
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