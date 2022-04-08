Bayburt’ta pastırmanın kilosu 350 lira
Art arda gelen zamlar Pastırmaya da yansıdı. Bayburt’ta pastırmanın kilosu 350 liradan satılmaya başlandı.
Yurttaşların daha çok 100 gram pastırma aldıklarını söyleyen şarküteri sahibi Murat Kurt, pastırmanın 100 gramının 35 lira olduğunu, yemeklik pastırma diye satılan, sulu yemeklerde kullanılan 100 gram pastırma fiyatının ise 15 lira olduğunu kaydetti.
Geçen sene kilosu 250 Türk lirası olan pastırmanın bu seneki fiyatının 350 lira olduğunu söyleyen Kurt, "Yemeklik pastırmanın kilosu ise 150 Türk lirası. Vatandaşlar genelde yemeklik pastırmaya daha fazla ilgi gösteriyor. Vatandaşlar normal pastırma alırken 100-150 gram, yemeklik pastırma alırken de 250-300 gram arasında alıyor" dedi.
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