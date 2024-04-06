Gıdada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenlemeye gidildi. İşte düzenlemenin ayrıntıları...

AA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 15:27
Gıdada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Abone Ol google-news

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üretiminde gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde, aromayla ilgili gerçek gıda görseli kullanılamayacak.

Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere aynı punto, aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, "… tadında", "… lezzeti", "… keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek. Bitkisel margarinde tereyağı keyfi veya tereyağı lezzeti ifadelerine müsaade edilmeyecek.

Gıda işletmecilerinin yapılan değişikliğe 31 Aralık 2026'ya kadar uyum sağlaması gerekecek. Uygun olmayan gıdalar, söz konusu tarihten sonra piyasada bulunamayacak.


gıda etiketleri haberleri Resmi Gazete haberleri

İlgili Haberler

Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş sona erdi

Küresel gıda fiyatlarındaki düşüş sona erdi
Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor!

Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye'de yükseliyor!
Gıda fiyatlarının son dört yıldaki artışını yemek tarifleriyle inceleyin

Gıda fiyatlarının son dört yıldaki artışını yemek tarifleriyle inceleyin
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özlem Zengin'in görevden alındığı iddia edilmişti... AKP'den açıklama

Özlem Zengin'in görevden alındığı iddia edilmişti... AKP'den açıklama
Haftalık fiyatlar cep yakıyor! Lüks villalara bayram ilgisi

Haftalık fiyatlar cep yakıyor! Lüks villalara bayram ilgisi
Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi: 2 Haziran’da yeniden yapılacak

Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi: 2 Haziran’da yeniden yapılacak
Tuvaleti görenler şoke oldu! Şafak Sezer evinin kapılarını MasterChef yarışmacılarına açtı

Tuvaleti görenler şoke oldu! Şafak Sezer evinin kapılarını MasterChef yarışmacılarına açtı
Mazbata fırsatçılığı: AKP’li belediyeler milyonlarca liralık ihale dağıttı, satış yaptı, kadroları doldurdu

Mazbata fırsatçılığı: AKP’li belediyeler milyonlarca liralık ihale dağıttı, satış yaptı, kadroları doldurdu
Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’

Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’
Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı

Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı
5 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sıralaması

5 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Yalı Çapkını reyting sıralaması