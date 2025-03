Gıdadan kozmetiğe, oyuncaktan giyime birçok ürün kimyasallar nedeniyle tehlike saçıyor: Yediğimiz giydiğimiz zehir

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

Yiyecekten kıyafete, oyuncaktan kozmetik ürünlerine kadar birçok ürün kimyasallar nedeniyle zehir saçıyor. Yüksek enflasyon nedeniyle üretim maliyetlerinin artması piyasada taklit ve güvensiz ürün listesini artırmaya başladı. Denetimlerin yetersiz olması ise tüketicinin endişelerini büyüttü. Son dönemde pestisist nedeniyle ihracattan dönen gıda maddelerinden sonra gündemde şimdi de tekstil var. Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi’ne (GÜBİS) verilerine göre şubat ayından bu yana oyuncaktan çocuk kıyafetine 20 ürün farklı sebeplerde “güvencesiz” ilan edilerek yasaklandı ve toplatılma kararı alındı. Bunlara son olarak mavi çocuk okul üniforması eklendi. İlgili ürününün yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

YURTTAŞ UCUZU ARIYOR

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, artık ayıplı-kusurlu ürünlerden ziyade “güvensiz” ürün dönemi yaşandığını belirtti. “Elektronik ürünlerden kıyafete birçok üründe güvensiz maddeler kullanılıyor” diyen Deniz, güvensiz ürünlerdeki artışın nedenini “Ekonomik kriz kayıt dışı ekonomiyi canlandırdı. Güvensiz ürünleri üreten firmalar, fiyatı daha ucuz ürüne yönelen tüketicilerin bu eğiliminden faydalanıyor” diye açıkladı.

GIDA ENFLASYONU DİZGİNLENMELİ

Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yurttaşın geçim sıkıntısı nedeniyle bütçeden gıda ve giyinme masrafını kıstığına değinerek “Halk, pazar kapanırken pazara gidiyor. Hangi ürün 5 kuruş ucuz onu bulmanın derdinde. Pazarlarda artık balık kafası satılmaya başlandı. Hal böyle olunca taklit ve tağşiş hızla artıyor. Et ürünlerinde at eti, süt ürünlerinde yasaklı madde ve düşük yağ oranı, zeytinyağında tohum yağları görülüyor. Hemen her gün bir gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi. Toprak, “Bir zamanların ‘gıdada kendine yeten nadir ülkelerinden’ biri olan ülkemiz, halkının gıda ürünlerini ‘satın alabilirliği’ sıralamasında 85’inci sırada yer alıyor” diye devam etti.

Toprak, yurttaşların alışveriş yaparken dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı: