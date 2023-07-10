Gıdamız savaş bölgesinden

Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.07.2023 - 03:00

Gıda ve içecek ürünlerinin en fazla ithal edildiği ilk iki ülke ise 2022’den bu yana savaşta olan Rusya ve Ukrayna. Türkiye bu yılın ilk beş ayında Rusya’dan 2.9 milyar dolar, Ukrayna’dan 2 milyar dolar gıda ve içecek ithalatı yaptı. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’ne göre, yılın ilk 5 ayındaki buğday ithalatında bu iki ülkenin payı yüzde 90’ın üzerinde yer aldı.

Türkiye’nin ithalatında üçüncü sırada ise Brezilya yer alıyor. Genel Ticaret Sistemi (GTS) çerçevesinde yayımlanan dış ticaret verilerine göre 2022’de sektörün ithalatı 24.3 milyar dolar civarında gerçekleşmişti. İhracat ise 29 milyar doları aşmıştı. Gıda ve içecek sektörü 2023 yılının mayıs döneminde net ithalatçı oldu.

TAHIL İÇİN 5 MİLYAR DOLAR

Sektörde bu yılın ilk beş ayında geçen yıla göre 166 milyon dolarlık dış ticaret açığı oluştu. Bu dönemde ihracat 11 milyar doları aşarken ithalat 12 milyar dolara fırladı. Sektörün ithalatı bu yılın mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 40 arttı. Ton başına birim ithalat değeri ise 640 dolar oldu.

(Hüseyin Demirtaş)

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Türkiye’nin tarım ürünlerinde kendi kendine yeterlililğini kaybettiğini vurgulayarak “Buğdayda kendi kendimize yeterlililğimiz yüzde 100 iken şu anda resmi rakamlara göre yüzde 87. Ama bu oran yüzde 80’ler civarında. Yılda tahıl ürünleri ithalatı için 5 milyar dolar fatura ödüyoruz. Yıllık arpa, mısır, pirinç ithalatı her birinde 100 bin tonun altına inmiyor” dedi.

Tarım sektöründe planlama ve program olmazsa kısır döngünün devam edeceğini vurgulayan Demirtaş, döviz kuru artışıyla ürünlerin tüketiciye ulaşmasının da daha pahalı hale geleceğini vurguladı.