Diyarbakır'da gıda imalathanesinde yangın! Tam 10 milyon liralık zarar oluştu...

Diyarbakır'da soğuk gıda imalathanesinde çıkan yangın, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. İmalathanede 10 milyon liralık zarar oluştuğu bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 12:15
Diyarbakır'da gıda imalathanesinde yangın! Tam 10 milyon liralık zarar oluştu...
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Mega Sanayi Sitesi'ndeki soğuk gıda imalathanesinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR

Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede, 10 milyon liralık zarar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


diyarbakır Yangın

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