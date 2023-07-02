Diyarbakır'da gıda imalathanesinde yangın! Tam 10 milyon liralık zarar oluştu...
Diyarbakır'da soğuk gıda imalathanesinde çıkan yangın, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. İmalathanede 10 milyon liralık zarar oluştuğu bildirildi.
Mega Sanayi Sitesi'ndeki soğuk gıda imalathanesinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.
MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR
Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede, 10 milyon liralık zarar oluştuğu belirtildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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