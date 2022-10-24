Girdi maliyetleri yükseldi, narın fiyatında yüzde 100 artış
Antaşya'da 'Hicaz' narı üreticisi yüksek girdi maliyetlerinden dolayı zor durumda. Ayrıca nar fiyatında geçen yıla göre yüzde 100 artış söz konusu.
Tarım kenti Antalya, örtü altı sebze meyveciliğin yanı sıra son dönemlerde ‘Hicaz’ nar üretimi ile de ilgi görmeye başladı. ‘Hicaz’ narının en önemli üretim yeri ise Döşemealtı ilçesinin Çığlık Mahallesi oldu.
Her bahçeye giren yaklaşık 50 ile 100 arasında işçi, her narı boyutuna göre makas ile kesip kasalıyor. Kasalanan narlar traktörler aracılığıyla bahçeden çıkarılıp kamyonlarla işleme tesisine götürülüyor.
Kaliteli narın kilogram fiyatı 8-9 TL, meyve suyuna gidecek olanların fiyatı ise 1-1.5 TL olarak belirlendi. Fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 artan üretici yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda.
15 dönümlük bahçede nar kesimi yapan üretici Durali Er, "İlk kesime başladık, hasadımız 10 gün sürüyor. Fiyatlarımız geçen seneye göre yüksek seyrediyor. Geçen yıl 4,5 TL’ ye verdik kilogramını, şu anda ise 9 TL’ye verdik. Maliyetler arttı" dedi.
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