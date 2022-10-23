Karpuzdan zarar eden çiftçi çare arayışında

23 Ekim 2022 Pazar, 10:34

Bafra Ovası'nda karpuz üreticinin yüzünü güldürmedi. Zarar eden üretici ıspanak ekimi yaptı.

Kışlık sebze üreten Mehmet Bilgiç, "Ispanak, marul, karnabahar bürüksel ve brokoli ektik. Ispanağı karpuz altına ekmiştik. 15 lira civarında satıldı. Yerine tekrar ektik. Onlar da yılbaşına çıkacak. Tek kök marulu da yaygınlaştırıyoruz. Yavaş yavaş damlama sulama yapıyoruz. Bunu 2-3 yıldır ekiyorum. Marulların büyümesi için 1 haftası var. Pazarda 5 lira ila 7 buçuk liraya satılıyor. Erkenci brokolilerimizde çıkmaya başladı. Onlar da 8-10 lira civarında” dedi.

'GİRDİLERİMİZ ÇOK YÜKSEK'

Bilgiç, “Karpuzlardan baya bir zarar ettik. Altını karnabahar doldurduk. 15 -20 güne kalmaz hasat olacak. Girdilerimiz tabii ki çok yüksek ama ne yapalım yüksek olmasına rağmen ekimleri yapıyoruz. Ispanağı kendimiz topluyoruz” diye konuştu.



