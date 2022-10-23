Karpuzdan zarar eden çiftçi çare arayışında
Bafra Ovası'nda yazın karpuz ekimi yapan çiftçiler çok zarar ettiklerini ve kış sebzeleri ekmeye başladıklarını belirtti. Girdilerin çok arttığını aktaran çiftçi yine ekim yapmaktan başka seçenekleri olmadığını belirtti.
Bafra Ovası'nda karpuz üreticinin yüzünü güldürmedi. Zarar eden üretici ıspanak ekimi yaptı.
Kışlık sebze üreten Mehmet Bilgiç, "Ispanak, marul, karnabahar bürüksel ve brokoli ektik. Ispanağı karpuz altına ekmiştik. 15 lira civarında satıldı. Yerine tekrar ektik. Onlar da yılbaşına çıkacak. Tek kök marulu da yaygınlaştırıyoruz. Yavaş yavaş damlama sulama yapıyoruz. Bunu 2-3 yıldır ekiyorum. Marulların büyümesi için 1 haftası var. Pazarda 5 lira ila 7 buçuk liraya satılıyor. Erkenci brokolilerimizde çıkmaya başladı. Onlar da 8-10 lira civarında” dedi.
'GİRDİLERİMİZ ÇOK YÜKSEK'
Bilgiç, “Karpuzlardan baya bir zarar ettik. Altını karnabahar doldurduk. 15 -20 güne kalmaz hasat olacak. Girdilerimiz tabii ki çok yüksek ama ne yapalım yüksek olmasına rağmen ekimleri yapıyoruz. Ispanağı kendimiz topluyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Rozetini Meral Akşener taktı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a olay yanıt
- İYİ Parti'ye katıldı, Metiner'den ilk tepki
- Çözümü yanıtları gizlemekte buldu!
- Tepkiler gecikmedi: 'Fesli Deli Kadir ölmedi'
- Canlı canlı gömüldüğü mezardan saatler sonra çıktı
- 17 yaşındaki Yiğit'in şüpheli ölümünde yeni gelişme
- HDP'den 6'lı masa açıklaması
- Bursa’da yurttaşlar ucuz ürün için birbirlerini ezdiler
- Erdoğan'a inat 300 kadın avukat