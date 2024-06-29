‘Girerken de çıkarken de Erdoğan vardı’

Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:26

Güncelleme: 29.06.2024 - 11:26

Türkiye’nin normal koşullarda bu listede bulunmaması gerektiğini vurgulayan Kozanoğlu, “Gri listedeki ülkeler çoğunlukla Afrika’daki yoksulluğu, iç savaşları nedeniyle devletin egemenliğinin sağamakta güçlük çektiği ülkeler. Bu listede yer alan ülkeler hem bir suç teşkil eden, paraların aklanmasına yönelik yeterli tedbirleri almayan, bir de terörün finansmanı konusunda yine engelleyici devlet gücünü gösteremeyen ülkeler” dedi.

Kamuoyunda vergileri düzenli toplayamayan ülkelerin bu listeye dahil edildiğine yönelik yorumlar olduğuna dikkat çeken Kozanoğlu, “Konunun doğrudan doğruya vergiyle ilgisi yok. Bunun bir suçla terörün finansmanı veya suçtan kaynaklanan kârların aklanması ile ilgili olması gerekiyor. Türkiye gri listeye 2021’de bu bağlamda girdi. Açıklanan metinde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıkıldı deniliyor. Eğer Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde gri listeden çıkıldıysa, girerken cumhurbaşkanı yine liderdi” ifadelerini kullandı.

‘PARA GİRİŞLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK’

Türkiye’nin gri listeden çıkılmasına piyasalarda mutlak gözüyle bakıldığını söyleyen Kozanoğlu, “Gri listeden eğer çıkamasaydık bu kötü bir sürpriz olurdu. Çıkışımız zaten beklendiği için ne borsada ne de piyasalarda ne de döviz kurlarında önemli bir değişiklik yaratmadı” diye konuştu. Türkiye’ye 31 Mart Yerel Seçimleri’nden bu yana beklenenden fazla para girişi olduğunu da belirten Kozanoğlu, sanılanın aksine daha fazla para girişi olmayacağını söyledi. Yatırımcıların gri liste gelişmesinin ardından Türkiye’yi tercih edeceği konusunda da yurttaşların yanılgıya düştüğünü aktaran Kozanoğlu, “Yatırım fonları kendi sözleşmesi itibariyle gri listede olan ülkelere yatırım yapmıyor, şimdi yatırım yaparlar diye bir düşünce var. Burada kastedilen daha çok kurumsal yatırımcı dediğimiz emeklilik fonları ve sigorta fonları. Evet bunlar gri listedeki bir ülkeye girmiyorlar ama diğer aradıkları şart da bir ülkenin yatırım yapılabilir ülke derecesinde olması. Türkiye henüz o derecede değil. Çünkü bu fonlar güvenli yatırımlar arar” dedi.