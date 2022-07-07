Giyim alışverişi yapamayanlar bayram öncesi kuyrukta: Terlik bile tamirde!

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Türk Lirası’nın yüksek değer kaybı, dövizdeki artış ve enflasyona bağlı maliyet artışları, giyim sektörünü de zora soktu. Yeni kıyafetlerdeki yüksek fiyat artışları nedeniyle alışveriş adreslerini değiştiren yurttaşlar, ikinci el giyim pazarlarını uğrak noktası haline getirirken, eskiyen veya yırtılan giysi ve ayakkabılarını ise artık daha çok tamir ettiriyor.

Cumhuriyet’in görüştüğü bir ayakkabı tamircisi, tadilat-tamirat işlerinin özellikle son bir yılda arttığını belirterek “Millet yeni ayakkabı alacağına eskisini tamir ettiriyor, bakımını yaptırıyor, giyiyor. Şimdi yeni ayakkabıyı nasıl alacaksın?” dedi.

Ayakkabı bakım ve tamirinin ortalama 40 lira olduğunu kaydeden tamirci, spor ayakkabısının boya maliyetinin dahi 50 lirayı bulduğunu söyledi. Bir ayakkabıcı da artan fiyatlar nedeniyle terlik tadilatı yaptırmaya gelen müşterilerinin olduğunu vurguladı. Bir diğer ayakkabı tamircisi ise işlerin artmasına karşın gelirinin, giderlerini ancak karşıladığını, müşteri kaybetmemek için de kazançlarından kıstıklarını aktardı.

Terziler de ayakkabıcı esnafı gibi giysi üretmek yerine daha çok tadilat yapıyor. Bir terzi, “İnsanlar, ikinci el kıyafet alıyor. Artık piyasa çok pahalı. Her yerde ikinci el pazarları kuruluyor” dedi.