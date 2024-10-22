Giyim fiyatı el yakıyor

Yüksek zamlardan kışlık giyim fiyatları da etkilendi. Asgari ücretle geçinen aileler için kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak neredeyse imkânsız hale geldi.

Giyim fiyatı el yakıyor
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Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Dar gelirli yurttaşların tercih ettiği bir mağazada geçen sene ortalama 750-900 lira olan çocuk montları, bu yıl 1300- 1500 liraya yükseldi. 

Ortalamanın biraz üzerinde bir marka tercih edildiğinde ise fiyatlar 2-3 bin lira arası değişiyor. Bot fiyatlarına gelen zamlar da mont fiyatlarından farklı değil. 

Yine çoğunlukla dar gelirli yurttaşların tercih ettiği bir mağazada çocuk botu fiyatları kalitesine göre 800 liradan başlayarak bin 300 liraya kadar ulaşıyor. 

Üç çocuklu bir ailenin yalnızca çocuklarına yapacağı alışverişin maliyeti en uygun ürünler tercih edildiğinde en az 7 bin liradan başlıyor.


Etiketler: #Giyim #zam

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