MEB’te gerici adımlar sürüyor, ‘önlükten’ sonra kadın öğretmenlere ‘giyim dersi’ verilecek

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gerici adımlarını sürdürüyor. Bakanlık, kadın öğretmenlere yönelik “kıyafet dersi” başlatıyor. Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere İstanbul’daki birçok ilçe müdürlüğünün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan’ın yönetiminde olduğu “Enstitü Sosyal” ile protokol imzaladığı ve protokol kapsamında kadın öğretmenlere “Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları” dersi verileceği ortaya çıktı. Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise okul müdürlerine resmi yazı gönderildi. Enstitü Sosyal’in vereceği eğitime katılmak isteyen kadın öğretmenlerden form doldurması istendi.

‘BAYRAĞI YÜKSELTECEĞİZ’

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’dan (TÖB-SEN) bu gelişmeye ilişkin bir açıklama geldi. Sendikadan yapılan açıklamada “Biz kadınlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu tarz belli bir zihniyetin dayatılacağı girişimlerine değil eğitimdeki temel sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem de bu sorunların temel müsebbibi kendisi iken. Milli Eğitim Bakanlığı ÇEDES gibi bir proje ile okulları tarikat ve cemaatlere emanet etmek istemiştir. Şimdi de aynı zihniyet kadınları kendi ideolojik yaklaşımları ile bir kalıba sokmaya çalışmaktadır” dendi.

“Öğretmenlerin maddi sıkıntılar yaşadığı bu dönemde böyle bir eğitim getirilmesi ekonomik gerçeklerin göz ardı edilmesi anlamına gelir. Kadın öğretmenlere giyim dersi vermek haddiniz değildir. Biz laik Cumhuriyet kadınları olarak sizin ideolojik tek tip kadın öğretmen yaratma girişimlerinize asla boyun eğmeyeceğiz. Biz kadınlar okulda, sokakta, her yerde laiklik bayrağını her daim yükselteceğiz” ifadeleri kullanıldı.

‘TOPLUMU DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORLAR’

Eğitimci Nurcan Korkmaz uygulamayı Cumhuriyet’e değerlendirerek “Eğitim yoluyla toplumu dönüştürme hedeflerini sürdürüyorlar. Öğretmenlerin giyimkuşamıyla yeni bir kültür oluşturmaya çalışıyorlar. ‘Benim başörtülü bacım’ söylemiyle geldiler, bunu aştılar, şimdi açık öğretmenleri buraya dönüştürmeyi hedefliyorlar. Zaten bir yönerge var, daha ne yapacaksınız? Eteği daha mı uzun giyin diyeceksiniz? Kadının bedeni üzerinden yeni bir model mi oluşturacaksınız” diye sordu. Korkmaz, “Bu yapının hangi cemaate bağlı olduğunu da bilmiyoruz. Bakanlığın protokol imzaladığı hiçbir yapı Cumhuriyet değerlerini savunmuyor. Eğitimde kadının varlığını pasifize etmeye çalışarak dinci eğitim anlayışını güçlendirmeyi hedefliyorlar” dedi.

