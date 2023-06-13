Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç kimdir? Emrah Kılıç neden tutuklandı?

Yayınlanma: 13.06.2023 - 00:15

Güncelleme: 13.06.2023 - 00:15

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Belediye Eş Başkanları Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer ile belediyenin İnsan Kaynakları Müdürü Uğur Laçin 9 Haziran’da gözaltına alındı. Emrah Kılıç'ın yaşamı ve neden tutuklandığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

EMRAH KILIÇ KİMDİR?

Emrah Kılıç, 1982 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Patnos'ta yapan Kılıç, Kafkas Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Patnos'da bazı okullarda öğretmenlik yapan Kılıç, daha sonra ilçedeki bir banka şubesinde çalıştı.

EMRAH KILIÇ NEDEN TUTUKLANDI?

HDP’li Patnos Belediye Eş Başkanları Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer, Müdürü Uğur Laçin, iş insanları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz, üç günlük gözaltı süresinin ardından “ihaleye fesat karıştırmak”tan tutuklandı.