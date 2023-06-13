Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç kimdir? Emrah Kılıç neden tutuklandı?

HDP’li Patnos Belediye Eş Başkanları Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer tutuklandı. Peki, Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç kimdir? Emrah Kılıç neden tutuklandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 00:15
Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç kimdir? Emrah Kılıç neden tutuklandı?
Abone Ol google-news

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Belediye Eş Başkanları Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer ile belediyenin İnsan Kaynakları Müdürü Uğur Laçin 9 Haziran’da gözaltına alındı. Emrah Kılıç'ın yaşamı ve neden tutuklandığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

EMRAH KILIÇ KİMDİR?

Emrah Kılıç, 1982 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Patnos'ta yapan Kılıç, Kafkas Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Patnos'da bazı okullarda öğretmenlik yapan Kılıç, daha sonra ilçedeki bir banka şubesinde çalıştı.

EMRAH KILIÇ NEDEN TUTUKLANDI?

HDP’li Patnos Belediye Eş Başkanları Emrah Kılıç ve Müşerref Geçer, Müdürü Uğur Laçin, iş insanları Rıza Doğaç ile Erhan Yılmaz, üç günlük gözaltı süresinin ardından  “ihaleye fesat karıştırmak”tan tutuklandı.


Emrah Kılıç HDP Patnos Belediyesi Ağrı

İlgili Haberler

İYİ Parti GİK üyesi Emine Küçükali kimdir? Emine Küçükali neden istifa etti?

İYİ Parti GİK üyesi Emine Küçükali kimdir? Emine Küçükali neden istifa etti?
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kimdir? Nihat Zeybekci'in sağlık durumu nasıl?

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kimdir? Nihat Zeybekci'in sağlık durumu nasıl?
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir? Özgür Burak Akkol asgari ücret ile ilgili ne dedi?

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir? Özgür Burak Akkol asgari ücret ile ilgili ne dedi?

En Çok Okunan Haberler