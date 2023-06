Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:25

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:25

Treat Williams'ın 71 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından neden öldüğü merak konusu oldu. Peki, Treat Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? Treat Williams neden öldü? İşte, Treat Williams hakkında merak edilenler...

TREAT WİLLİAMS NEDEN ÖLDÜ?

Hair filmi ve Everwood serisiyle tanınan Treat Williams, ABD’nin Vermont eyaletinde önceki gün motosikletiyle seyir halindeyken kaza geçirdi. Ünlü oyuncunun ajansından yapılan açıklamada, kazada yaralanan 71 yaşındaki Williams’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Williams’ın 15 yıllık menajeri Barry McPherson, oyuncunun kullandığı motosikletin bir arabayla çarpıştığını ve ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladı.

TREAT WİLLİAMS KİMDİR?

Richard Treat Williams, 1 Aralık 1951 yılında doğdu. Kendi adına 120'den fazla yapımda rol aldı. İlk olarak iki 1979 filmi, Hair müzikali ve Steven Spielberg'in 1941'indeki başrolleriyle tanındı. Daha sonra The Eagle Has Landed, Prince of the City, Once Upon a Time in America, The Late Shift ve 127 Hours filmlerinde rol aldı . 2002'den 2006'ya kadar Everwood adlı televizyon dizisinin başrolüydü ve iki Screen Actors Guild Ödülü'ne aday gösterildi.

Üç Altın Küre Ödülü, iki Uydu Ödülü ve bir Bağımsız Ruh Ödülü'ne aday gösterildi. Williams, 1 Aralık 1951'de Stamford, Connecticut'ta antika satıcısı Marian (kızlık soyadı Andrew) ve şirket yöneticisi Richard Norman Williams'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Üç yaşındayken ailesiyle birlikte Connecticut, Rowayton'a taşındı. Anne tarafından büyük-büyük-büyük-büyükbabası, şovmen PT Barnum'un üçüncü kuzeni olan Connecticut'tan ABD Senatörü William Henry Barnum'du Williams, Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzalayan Robert Treat Paine'in uzak bir akrabasıydı.

Williams lisede futbol oynadı. Connecticut'taki Kent Okulu'ndan ve Lancaster, Pensilvanya'daki Franklin and Marshall College'dan mezun oldu. Williams ilk filmini 1975 yapımı gerilim filmi Deadly Hero ile yaptı.

Ertesi yıl, şüphelisini eşcinsel bir hamamda arayan gıcırtılı sesli özel dedektif The Ritz'de yardımcı bir rol oynadı. 1979'da, 1967 Broadway müzikaline dayanan Miloš Forman filmi Hair'da George Berger olarak rol aldığında dünyanın dikkatini çekti. Williams, filmdeki rolüyle Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi. Playgirl dergisinin Şubat 1980 sayısında yer aldı. 75'in üzerinde filmde ve birkaç televizyon dizisinde rol aldı Filmlerdeki dikkate değer rolleri arasında; 1941 (1979), Bir Zamanlar Amerika'da (1984), Dead Heat (1988), Öldüğünüzde Denver'da Yapılacak Şeyler (1995) ve Derin Yükseliş (1998) filmleri bulunmaktadır. Williams'ın ikinci Altın Küre adaylığı, Sidney Lumet'in yönettiği Prince of the City (1981) filmindeki başrolü içindi. Üçüncü adaylığı, A Streetcar Named Desire'ın televizyon sunumundaki Stanley Kowalski rolüyle oldu. 1996'da, ajan Michael Ovitz'i canlandırdığı bir HBO filmi olan The Late Shift'teki rolüyle Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'ne aday gösterildi.1996'da, Williams'ın karakterinin dünyayı ele geçirmek ve Billy Zane'in gizemli süper kahramanını öldürmek için elinden gelenin en iyisini yaptığı Paramount'un büyük bütçeli çizgi roman uyarlaması The Phantom'da kötü adam Xander Drax'ı canlandırdı.