'Gizli bilgi' ve 'faiz' iddiaları gündemdeydi: Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi

5.04.2026 10:37:00
5.04.2026 10:37:00
Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mehmet Şimşek'in yerli ve yabancı toplantılarda faiz politikası hakkında yorum yapmadığı belirtildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada da kamuoyundaki 'gizli bilgi paylaşımı' iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, Reuters haberine ilişkin verilen yanıtta, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu çerçevede, Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair 'izlenim' olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı kesinlikle bağlamamaktadır" ifadeleri kaydedildi.

MERKEZ BANKASI DA AÇIKLAMA YAYIMLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Londra’daki teknik bilgilendirme toplantılarında, "yatırımcılarla daha önce paylaşılmamış bilgi ve değerlendirmelerin aktarıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu toplantılarda yalnızca kamuya açık veri ve metinler çerçevesinde bilgilendirme yapıldığını bildirdi.

Bildiride, "Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, 'daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi. 

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra’da yatırımcılarla bir araya gelmişti.

Toplantılara katılan ve Reuters’a konuşan yatırımcılar yetkililerin faiz politikası konusunda net bir sinyal vermediğini ancak özellikle enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruması halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Bir katılımcı, 22 Nisan’a kadar İran savaşında belirgin bir yatışma olmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nin temel senaryosunun faiz artışı olabileceği görüşünü dile getirmişti. Aynı katılımcı, savaşta daha büyük bir tırmanış yaşanması halinde bu adımın daha erken atılabileceğini söylemişti.

Bir diğer katılımcı ise, "Faiz artışını tamamen dışlamadılar, ancak herhangi bir adım atma konusunda da pek aceleci görünmüyorlardı. TL'nin zayıflamasına ise izin vermeyecekler" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Açlık ve yoksulluk sınırı Meclis gündeminde: CHP'den, Mehmet Şimşek'e 19 soru CHP'li Sezgin Tanrıkulu, iktidarın yanlış ekonomi politikaları sonucunda hane halkı borçluluğunun tarihi seviyelere ulaştığını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Türkiye genelinde, son 5 yıl itibarıyla hane halkı borçluluğunun (bireysel kredi, kredi kartı ve diğer tüketici borçları) toplam tutarı yıllar bazında ne kadardır? Bu borçların gelir gruplarına göre dağılımı nasıldır? Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı kaçtır" diye sordu.
Bakanlıktan 'Mehmet Şimşek' iddiasına yanıt: 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması karalama çabası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı habere yanıt olarak yapılan açıklamada, "'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır" ifadeleri kullanıldı.
Toplantının perde arkası aralandı: Karahan ve Şimşek Londra zirvesinde neler söyledi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra’da yatırımcılarla gerçekleştirdikleri görüşmelerde ekonomi politikalarına ilişkin mesajlar verdi. Katılımcılar, olası adımlar arasında faiz artışının da değerlendirilebileceği izlenimini edindi.